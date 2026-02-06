慈悲是互通的籤註 慈濟在獅子山共和國

非洲國家、獅子山共和國，將近八成人口、信奉伊斯蘭教，但當地宗教自由，因此像是天主教明愛會，也占有一席之地。十年前、慈濟因為伊波拉病毒、走入獅子山，對西方國家來說，佛教相對陌生，但彼此沒有排斥，而是攜手援助社會暗角，就這樣持續十年，慈濟終於從急難救助的角色，漸漸讓大家知道、善的背後是有法在支持。

明愛會自由城分會執行長 Father Peter A. Konteh ：「我隨意翻開一頁，然後我把這些文字，作為自己一天的動力。」

天主教神父，一日始於靜思語，宗教不同，卻從不違和。明愛會自由城分會執行長 Father Peter A. Konteh ：「所有宗教包括佛教，都是有愛 有慈悲，我對上人的著作懷有很大的熱忱，上人的著作給我很多啟發，我發現我們有一些共同點。」

找到共通點，擺脫過去宗教衝突，獅子山共和國，每年都有跨宗教會議，佛教慈濟也身在其中，象徵深耕獅子山十年足跡裡、立下里程碑。慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「我們是一個宗教組織，我們是一個佛教的團體，從緊急災難 慈悲之門，走入跟大家分享，慈濟的法源，慈濟是一個宗門，我們不是一個單純的慈善機構。」

明愛會自由城分會執行長 Father Peter A. Konteh ：「每一個宗教都有慈悲心，所以把宗教放一邊，大家都想幫助貧窮的人，每一年當團隊過來的時候，我們都有機會來互相了解，什麼做得好 什麼要改進。」

獅子山共和國、正處於國家發展階段，貧窮、環境到毒品氾濫，處處是挑戰，只靠政府、力量單薄，因此宗教團體每年聯盟，在感恩節、耶誕節等重要節日、進行發放，也成為政府有力夥伴。獅子山共和國社會福利部部長 Melrose Karminty：「我今天來 ，因為我知道慈濟在這裡，他們是我們的合作夥伴，然後作為社會福利部門，這是我們的責任，來跟宗教團體合作，你們也知道獅子山共和國，是一個宗教自由的國家，我們生活在一起，是生命共同體。」

有共識，才能共行，更互相尊重，彼此相聚時刻、餐點總是蔬食為主。大家都知道、同在地球，就是共乘一艘船，只有團結合作，才能克服難關。

