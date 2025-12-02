娛樂中心/洪雨汝

財團法人新北市竹林山觀音寺秉持觀世音菩薩慈悲濟世的精神，展現人飢己飢、人溺己溺的大愛。在花蓮縣光復鄉遭受重大風災與水患侵襲後，寺方第一時間伸出援手，捐贈鉅額善款新台幣仟萬元整，用以協助災民重建家園，早日恢復正常生活機能。

花蓮縣光復鄉公所特頒發「感謝狀」，由鄉長林清水代表致謝，表彰竹林山觀音寺這份超越地域、溫暖人心的關懷與付出。

慈悲為懷 大愛無疆！林口竹林山觀音寺善行義舉 援助花蓮光復鄉災後重建

根據鄉公所頒發的感謝狀內容，竹林山觀音寺此次的慷慨捐助，正是為了支援光復鄉在經歷了颱風、土石流等天災以及太巴塱溪堰塞湖危機後的各項災後復原工作。

右起：竹林山觀音寺董事長蔡煌明和花蓮光復鄉長林清水

右起：竹林山觀音寺董事長蔡煌明和花蓮光復鄉長林清水

即時伸援： 面對突如其來的複合式災害，觀音寺迅速反應，展現高效的應變能力。

鉅額捐款： 捐款金額高達新台幣一千萬元整，這筆善款猶如及時雨，為光復鄉的災後重建注入強心劑。

協助復原： 善款將專用於協助災民重建毀損家園、購置生活必需品，加速生活機能的恢復。



鄉長林清水在感謝狀中特別指出，竹林山觀音寺的善舉「展現社會溫情與關懷」，是對所有受災民眾最實質、最溫暖的支持。這不僅是一筆單純的款項，更是凝聚社會善良力量、撫慰人心的精神指標。

慈悲為懷 大愛無疆！林口竹林山觀音寺善行義舉 援助花蓮光復鄉災後重建

竹林山觀音寺自創建以來，一直是新北市林口地區重要的信仰中心，香火鼎盛，更長期以來熱心參與國內外的各項社會公益活動及重大災害賑濟。無論是此次援助花蓮的災後重建，或是過往針對其他重大事件的捐助，觀音寺始終堅守「行善積德」的理念，將信眾的奉獻轉化為社會上最需要的力量。

慈悲為懷 大愛無疆！林口竹林山觀音寺善行義舉 援助花蓮光復鄉災後重建

竹林山觀音寺這份「愛心不落人後」的精神，不僅樹立了宗教團體回饋社會的典範，也再次印證了「佛光普照，大愛無疆」的慈悲胸懷。透過這張感謝狀，我們看見了台灣社會互助共好的精神，以及竹林山觀音寺深厚的菩薩願力，期盼這份溫暖能陪伴光復鄉民走出陰霾，迎向重建後的嶄新生活。







原文出處：慈悲為懷 大愛無疆！林口竹林山觀音寺善行義舉 援助花蓮光復鄉災後重建

