慈悲科技愛遍寰宇 大安親子班環保取經
大安區親子成長班走進慈濟內湖園區，孩子們動手學分類，看見寶特瓶變毛毯的幕後原理，也從互動中學習愛地球、珍惜資源，家長們更在陪伴中獲得心靈的沉澱與感動。
看似普通的寶特瓶，竟能變成賑災毛毯！慈濟志工娓娓道來：從瓶磚、瓶片、酯粒，再到抽絲成大愛紗、環保布料，每個環節都蘊藏著科技與慈悲的結合。
慈濟志工 郭碧琴：「如何讓這個(回收的)寶特瓶，發揮新的生命力，因此有了一條龍的產生。」
寓教於樂的乳牛模型，搭配志工解說，飼養牛隻會產生甲烷、加速溫室效應。
慈濟志工 郭碧琴：「我們養了一大堆的牛，開闢了很多的牧場，哪有這麼大的場地可以讓牛來活動，這個時候要怎麼辦，把一片的森林就砍掉了。」
小朋友頓悟，原來吃素不但對身體好，也能減少甲烷排放，救地球！
親子成長班學員 高于晴：「愛地球，少吃肉類，對身體也比較好。」
高于晴的阿媽 邱惠貞：「讓她能夠吸收一點慈濟的文化，真的自己的收穫會比較多。」
大安區親子成長班，到內湖的環保站做中學，小朋友一邊動手分類，一邊驚呼：原來紙要分得這麼細！
「第一類是大白(全白紙)，第二是小白(白底印有他色的紙)，第三是色紙，第四類是報紙，第五類就是硬紙板。」
家長 曾瑞平：「有時候我們會講和樂、感恩、孝順，那我們常在講這種東西的時候，有時候真的脾氣快上來，或者是有時候夫妻，講話比較大聲的時候，脾氣會比較容易靜得下來。」
在綠意盎然的園區，一片台灣原生植物的生態天地，小朋友近距離認識大自然，對自然更有感，也讓家庭關係更緊密。
