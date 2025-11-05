慈惠六十一週年校慶 醫護教育傳承 仁心再創新局

【記者 王雯玲／高雄 報導】慈惠醫護管理專科學校日前假中央廣場隆重舉行「創校六十一週年校慶典禮」。活動由董事長郭蔡靜香與校長陳岳陽共同主持，邀請歷任校長、校友、地方貴賓及全校師生共襄盛舉，一同見證慈惠六十一年來在醫護與技職教育領域的深耕成果。

校慶先由開幕典禮及表演揭開序章，師生共同演出展現青春活力與團隊精神。接續舉辦多場主題活動，包括「Umaq部落新啟」傳統與現代共融的開幕暨剪綵典禮、「漫畫裡的愛」親子關係特展，以及「萬聖節彩繪活動暨拜師大典」，呈現校園文化、藝術美感與師道傳承的精神。除典禮活動外，校內更同步展開「小小愛心保母出任務」、「繽紛61 Happy Nail美甲物語」等創意展攤，展現學生專業與巧思。校慶園遊會與設計藝起走活動，結合系科特色與社團成果，讓師生、校友與社區民眾一同感受校園的溫馨氛圍。

下午時段則有「慈惠之聲舞動青春」及「漆彈比賽」接力登場，壓軸的「61週年校慶壓軸演唱會」由學生社團及表演團體帶來熱力四射的歌舞演出，將校慶氣氛推向最高潮。

董事長郭蔡靜香表示，自創校以來，一直秉持「慈悲為懷、專業為本」的教育宗旨，六十一年來不僅培育出無數優秀的醫護人才，更以實際行動回饋社會，成為地方健康照護的重要支柱。她感性地說：「慈惠的校慶不只是慶祝，更是提醒我們——教育的力量，來自愛與奉獻。」

校長陳岳陽指出，面對少子化與醫護產業的快速變遷，本校持續以創新教學與產學合作為核心，讓學生在專業知識之外，也能培養人文關懷與團隊精神。校長強調：「慈惠的六十一年，是一段由無數老師、學生與校友共同編織的教育旅程；未來我們將以更多元的視野，迎向新時代的挑戰與機會。」

屏東基督教醫院院長游建國院長蒞臨致詞，肯定本校長年來深耕技職教育，積極推動醫護照護、長照服務與社區健康推廣，為屏東地區的醫療教育注入穩定能量。並祝賀慈惠持續茁壯，成為南部醫護教育的典範。

期盼在未來的日子裡，繼續以愛為本、以人為中心，實踐專業教育。（圖／記者王雯玲翻攝）