政治中心／李豫翰 新北報導

為力挺本土農民、協助緩解農產過剩帶來的產銷壓力，新北市三重區慈愛里里長李國華於今（1）日上午9時，在慈愛里辦公處前舉辦「發高麗菜搶救農民」公益活動，並邀請新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維到場共襄盛舉。現場準備1,000顆新鮮高麗菜免費發送給里民，採「一戶一顆」方式，吸引大批居民排隊領取，氣氛熱絡溫馨。

李國華表示，近期因氣候及產量影響，高麗菜供給增加，價格波動，農民生計面臨挑戰。身為基層里長，希望透過實際行動支持台灣農業，同時也讓里民能享用新鮮、安心的在地農產，減輕生活負擔。他強調，基層服務的核心不在口號，而是把有限資源真正用在需要的地方，讓農民與里民都能感受到實質幫助。除了公益行動外，慈愛里近年持續推動的環境改善成果，也在此次活動中成為焦點。許多民眾在領取高麗菜後，紛紛注意到里辦公處周邊巷弄煥然一新，其中牆面上的「貓咪彩繪牆」更吸引眾人駐足拍照。牆面上四隻色彩鮮明、神情生動的貓咪，為原本樸實的巷道注入藝術氣息，成為社區最新的打卡亮點。

廣告 廣告





慈愛里最美風景、貓咪牆下領高麗菜

慈愛里最美風景、貓咪牆下領高麗菜（圖／民視新聞）

李國華里長特別感謝新北市議員陳啟能對地方建設的支持。他表示，彩繪牆工程能夠順利完成，關鍵在於陳啟能議員大力協助爭取近40萬元專案經費，讓里內多年未改善的老舊牆面得以翻新，也讓慈愛里多了一處具特色、有溫度的公共空間。執行長陳俊維指出，彩繪牆的構想源自李國華里長對社區環境的長期觀察與用心規劃，議員團隊在接獲反映後，全力協助經費爭取，希望透過藝術美化，提升居民生活品質，並帶動社區凝聚力。









慈愛里最美風景、貓咪牆下領高麗菜

慈愛里最美風景、貓咪牆下領高麗菜（圖／民視新聞）

活動當天，不少里民手提高麗菜、在彩繪牆前拍照留念，直呼「有拿、有看、又療癒」。慈愛里辦公處表示，未來將持續結合公益行動與環境美化，推動更多貼近民意的服務措施，打造溫暖、宜居且充滿幸福感的社區。





原文出處：慈愛里最美風景、貓咪牆下領高麗菜

更多民視新聞報導

國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任

北市議員中8百萬頭獎！這6人被點名「他」發聲了

蹭柯文哲？別KP徽章成焦點 應佳妤急表態：中正萬華唯一支持「她」

