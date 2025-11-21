慈母推7歲腦麻兒淚求保佑！北港黑面三媽「破例給鑽轎」 感人畫面曝光

北港朝天宮黑面三媽破例讓王母帶著腦麻兒鑽轎。圖／翻攝自北港朝天宮YouTube

北港朝天宮黑面三媽南巡，昨（20）日進入台南府城鬧區繞境，原本不提供信徒鑽轎，但是一名母親推著推車，上面載著7月的腦麻患者王小弟，在前往市區復健的途中偶遇黑面三媽，兩人被朝天宮的董事發現後，就受邀鑽轎，成為當天破例鑽轎的人。

北港朝天宮黑面三媽南巡，台南一名王姓母親原本是北港人結婚嫁到台南，原本想在18日北港媽駐駕西港慶安宮時，帶兒子參拜，但是當天晚上天氣很冷，擔心孩子感冒就作罷。

王母的兒子王小弟在出生時就因腦出血成為重度腦麻兒，無法與人正常互動，於是愛子心切的王母決定將原本經營的超商盤讓，全心照顧兒子，丈夫一起從西港住家到北區的診所，每天做復健，但病情都沒有好轉。

北港朝天宮黑面三媽南巡，不少民眾動身前去進香。圖／翻攝自北港朝天宮YouTube

昨日北港黑面三媽神轎提早進入台南府城鬧區，王母這時剛好帶兒子復健結束，發現陣頭還在附近，就靠近一點拉著兒子的手合十拜拜，這畫面恰好被一旁的廟方董事看見，於是董事邀約母子說，「到前面等，讓你們鑽轎」。

這個邀約讓王母相當開心，不久後隊伍讓出通道、神轎抬高，王姓母子成功鑽轎，這一刻也讓王母感動落淚，畫面令人動容。事實上，北港朝天宮自1914年開始已經有109年為南巡，此次黑面三媽起駕沿著嘉義進入台南，啟動「南都巡歷」的10天行程。原本規定全程「不辦理鑽轎」，以維持隊伍進度，卻破例讓王小弟鑽轎，令現場的信徒相當感動。



