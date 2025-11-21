慈母推7歲腦麻兒…淚求保庇！北港黑面三媽聽到了「破例給鑽轎」

記者簡榮良／台南報導

冥冥之中有安排！北港朝天宮黑面三媽昨（20）日進入台南府城鬧區遶境，為趕路不提供信徒鑽轎。人群中一名母親推著特殊推車，上頭坐著罹患腦麻的7歲王小弟，天天到市區復健，在中西區善德堂附近與神轎不期而遇，母子安靜在路邊合十拜拜，這一幕被朝天宮董事發現，上前邀約鑽轎，王母淚水再也止不住，成為當天破例鑽轎的天選之人，畫面曝光賺人熱淚。

陣頭為趕路原先不提供信徒鑽轎，母子倆成了當天破例。（圖／朝天宮攝影組提供）

香路上每個人都帶著故事。7歲的王小弟出生不幸，因腦出血成了極重度腦麻兒，無法與人互動，像極了被囚禁的靈魂，王母牙根一咬，將原本經營的超商盤讓，全心照顧兒子，與丈夫從西港住家到北區診所，每天兩點一線做復健，卻遲遲不見病情好轉。

據悉，王母是北港人，媽祖對她來說不陌生，是從小到大的信仰寄託，遠嫁台南曾追隨「粉紅超跑」白沙屯媽祖，無奈推車笨重跟不上，錯過鑽轎機會。這回北港媽南巡18日駐駕在西港慶安宮，她原想帶上兒子參拜，因當晚天氣變冷，擔心孩子感冒作罷。她沒有埋怨，像是早就習慣了事情總不往她這邊站，「命就是這樣」，苦的人就要苦一點。

北港媽南巡18日駐駕在西港慶安宮，王母原想帶上兒子參拜，因當晚天氣變冷，擔心孩子感冒作罷。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）

北港媽神轎20日進入府城鬧區，意外與復健的母子倆不期而遇，復健結束，王母發現陣頭還在附近，想盡辦法靠近媽祖一點，在善德堂附近路口，拉著兒子的手合十拜拜，畫面動容剛好被1名廟方董事目睹，隨即上前詢問：「到前面等，讓你們鑽轎」，措不及防的邀約，令王母又驚又喜，著急確認：「真的嗎？」，不久轎子抬高，讓出一條通道，那一刻彷彿媽祖在另一頭等著母子倆穿過，眼淚浸濕了衣衫。家屬拍下影片，轉交給父親上傳網路，寫下「一切都是機緣」，畢竟為趕路原先不提供信徒鑽轎，母子倆成了當天破例。

沿路不少家長帶著孩子找尋鑽轎機會。（圖／民眾提供）

