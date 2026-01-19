慈法禪寺藥師佛節嘉年華

佛教界盛會、第八屆藥師佛文化節於一月十七、十八日在圓山花博爭豔館展開，由新北市政府與慈法禪寺共同主辦，第一天場內舉行緬懷淨耀大和尚週年紀念法會暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會、墨寶回顧展。第二天第八屆藥師佛文化節正式登場，由國內外、全台佛教界長老法師及千位僧眾帶領信眾齊修藥師法門，透過藥師法門修持、佛前獻供、供燈祈願及多元文化展出，引領大眾安定身心、齊修善念，為全球祈福，祝禱眾生安樂。場外展開「幸福嘉年華」活動，有親子體驗區的遊戲佛國闖關趣、幸福吉祥市集、公益反毒宣導等等。

本屆藥師佛文化節藉由「幸福嘉年華」希望引領更多年輕世代接觸佛法、認識藥師佛；分為內外場，內場有法會祈福區，包括法會消災，由上千僧眾齊聚恭頌藥師琉璃光如來本願功德經，莊嚴殊勝；下午舉行五大士瑜伽焰口，由五位大和尚帶領施放焰口，幻化萬千，渡化眾生。另有供燈植福、供花祈願及文化藝術區，展出慈法禪寺重興住持淨耀大和尚近百幅墨寶，每一幅作品一筆一捺皆飽含悲心弘願，讓人心生歡喜。

外場「幸福嘉年華」寓教於樂，包含適合親子共同參與的遊戲佛國，如呼拉圈、鏟子超人、套圈圈、佛畫Q版體驗、淨化反毒站、開心農場、知識大考驗等等，還有數十攤吉祥市集，提供各式食品、日用品、玩具，並應景推出春聯揮毫喜迎春，吸引民眾攜帶小孩一起來體驗，不少來自各地的法師也難得放鬆一下，加入遊戲行列。

活動高潮是祈福拿大獎，頭獎iPhone 17AirPods，還有小米吸塵器、腳踏車、超商禮券等，讓更多年輕世代與親子家庭認識藥師佛文化，只要來參加都有機會把禮物帶走，最後是由一位阿嬤幸運獲得頭獎最新iPhone手機。

藥師佛文化節持續到當晚8點，在來自海內外的五位主法和尚同時登壇主持法事施放焰口中，圓滿收場。

此次的藥師佛文化節由新北市慈法禪寺主辦，新北市政府與中國佛教會指導，中國佛教會理事長心茂大和尚擔任大會主席。慈法禪寺負責人開善法師表示，藥師佛文化節緣起為淨耀大和尚為弘揚藥師法門、消除災難、滿足人心祈望達到現世樂而舉辦，已經連續舉行七屆，成為佛教界盛事，淨耀大和尚於去年一月二十八日圓寂，為傳承他的悲心弘願，在新北市政府、中國佛教會的指導下，繼續舉行第八屆藥師佛文化節。

開善法師強調，希望透過藥師佛文化節讓孩子獲得善能量，在心中種下善念與祝福，藉此培養自利利他之美德，共同為全球祈福、天地祥和、國運昌隆、眾生安樂，一切有形無形眾生得到安穩與撫慰，發心共行共修善願。