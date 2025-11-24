慈湖、頭寮謁陵追思兩蔣 鄭麗文轟民進黨「台灣民主破壞者」

國民黨主席鄭麗文再度砲轟民進黨。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（24日）為國民黨黨慶，國民黨主席鄭麗文上午先後赴慈湖、頭寮謁陵，向兩蔣致敬。鄭麗文受訪時抨擊，台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天執政的民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。所以，今天的國民黨必須延續、捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文表示，今天她備感榮幸，也覺得肩上的擔子特別重，現代史上的三場重要戰爭，都是由蔣中正所領導，包括：北伐、抗日與國共內戰，這三場戰爭決定當代中國的命運。過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國、保衛台灣，今天，他們希望國民黨也能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。

鄭麗文接著盛讚，蔣經國是台灣不分黨派，備受推崇、緬懷的重要政治領袖，蔣經國的十大建設讓台灣擠身亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟，但蔣經國沒有因此鬆懈，仍布局讓台灣經濟轉型項高科技發展，創造台灣今天的「護國神山」，後來更用智慧和魄力解除戒嚴，推動台灣後來的民主轉型。當年的蔣經國並不被看好，面對各種訕笑與懷疑，蔣經國說「今天不做，明天就會後悔」，所以，有今天安居樂業的經濟成果與民主法治的制度，不但要感謝蔣經國，今天也希望繼續追隨蔣經國的智慧、魄力和遠見。

鄭麗文話鋒一轉，抨擊台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天執政的民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。過去將近10年的時間，民進黨不但侵犯新聞自由、破壞言論自由，同時，破壞司法的獨立、藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石，民主成就將會一點一點毀在民進黨手裡。

鄭麗文表示，面對民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上地緣政治，民進黨嚴重的戰略失衡，讓台灣今天的產業面臨重大危機、經濟面臨重大挑戰，國民黨必須秉持蔣經國的精神，護民主、拚和平、拚經濟，才能帶給2300萬人安居樂業。

鄭麗文最後說，今天在兩蔣的陵前，她祈願，希望蔣中正、蔣經國給她勇氣、智慧跟力量，在今天中華民國如此嚴峻的挑戰跟各項的艱難處境中，能繼續成為保護台灣民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定的最重要政治力量。

