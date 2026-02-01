慈濟中區脊損中心彰化義診 權威領軍醫病零距離

慈濟中區脊髓損傷重建中心到彰化義診，吸引近50位傷友到場尋求專業醫療建議。

佛教慈濟醫療財團法人「中區脊髓損傷醫療重建中心」為落實對脊髓損傷傷友的長期醫療關懷， 1日上午前往社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會舉辦義診活動。由台中慈濟醫院神經醫學中心主任林英超領軍，集結神經外科、泌尿科、中醫部醫師，將專業醫療服務直接帶到傷友身邊。

002：神經醫學中心主任林英超（右）與傷友巫先生（左）深入對談，針對困擾已久的神經痛給予專業建議，讓傷友倍感安心。

林英超主任臨床觀察發現，許多傷友長期受困於神經性疼痛與肌肉張力異常，雙腳常會不由自主地抽動或緊縮，這些不僅是生理上的折磨，更是心理上的重擔。他坦言，在醫院繁忙的門診中，醫師受限於看診節奏，往往難以詳盡解答傷友在居家照護面臨的疑難雜症；但在義診現場，醫師有較充裕的時間與傷友針對神經修復、幹細胞治療的最新臨床進展，或是個人化的疼痛控制方案進行深度討論。透過更零距離的傾聽，醫療團隊能精準掌握傷友的復健進度，這種面對面的互動，正是義診服務不可取代的臨床價值，也讓醫療服務能真正走入傷友的心靈深處。

泌尿科醫師張天佑（左）針對傷友常見的排尿障礙、尿路感染與導尿問題提供專業諮詢與超音波檢查。

傷友受限於行動不便，就醫往往是一大工程，且常面臨神經性膀胱與壓瘡等棘手併發症。本次義診團隊陣容堅強，特別針對傷友需求規劃。泌尿科由張天佑醫師坐鎮，針對傷友常見的排尿障礙、尿路感染與導尿問題提供專業諮詢與超音波檢查；中醫科則由洪正君醫師與陳相如醫師提供針灸與脈診服務，透過中西醫合療模式，藉由中醫調理舒緩肢體僵硬與神經疼痛，全方位改善傷友生活品質。現場亦安排傷造口護理師張華茹衛教講座，協助解決傷友最為困擾的褥瘡照護難題。

中醫部醫師洪正君（右）透過脈診與針灸為傷友調理體質，協助舒緩因脊髓損傷帶來的肢體僵硬與不適。

義診現場也充滿激勵人心的生命故事。傷友巫先生在18歲那年打工途中遭遇車禍導致下半身癱瘓，正值青春年華的他曾覺得「人生完蛋了」，一度完全依賴家人照顧。經過多年的調適與同儕傷友鼓勵，他深刻體悟到必須找回屬於自己的日子。如今的他已能獨立生活，今天更是自己騎著電動輪椅到義診現場。巫先生表示，義診的便利性大幅減輕就醫壓力，尤其能直接與神經醫學權威林英超主任面對面討論困擾已久的神經痛，獲得明確的治療方向，讓他感到無比安心。

中醫部醫師陳相如（左）為傷友針灸治療，透過中西醫合療模式，協助傷友放鬆肌肉張力並緩解神經疼痛。

脊髓損傷者的照護是一條漫長且艱辛的道路，中區脊髓損傷醫療重建中心成立的初衷，就是希望建構從急性期救治、慢性期重建到社區復健的完整網絡。林英超主任強調，醫療團隊的目標是讓傷友生活得更有品質、更有尊嚴，期許未來持續透過巡迴義診，成為傷友最堅強的後盾。

傷造口護理師張華茹衛教講座，協助解決傷友最為困擾的褥瘡照護難題。

