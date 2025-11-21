慈濟人文志業薪傳 職工受證揚清流

歲末年終，慈濟大家庭在新店靜思堂，迎來第一場歲末祝福，由慈濟人文志業與士林、北投、淡水、台北分會志工打頭陣。新受證志工當中，擔任新聞志工部資深編輯的歐君萍，因為土耳其真善美志工的因緣際會下，實際走訪當地，親身紀錄難民孩子的生活，相處過程、深受感動，決定實踐職志合一的精神；還有年輕的慈二代、梁智善，從小耳濡目染，在慈濟人文志業服務兩年後，決定加入志工行列，親自體會爸媽的身教、言教，雙雙都希望為自己和慈濟，寫下更多動人篇章。

受證這一刻，正式加入慈濟大家庭，也期許未來能探索更多，人生新篇章。

大愛電視企畫 梁智善：「我在媽媽的肚子的時候，父母就開始做慈濟，然後總是看著他們忙進忙出，然後花了很多時間在做慈濟，所以一直都會想說，為什麼他們願意花這麼多，時間跟心力在慈濟上面。」

大愛電視企畫 梁智善：「透過我的雙眼，然後自己的實踐 去體會，當年父母 就是體會到的，希望我也可以找到，屬於自己跟慈濟的因緣，然後自己的使命，跟承擔更多慈濟事。」

大愛電視資深編輯 歐君萍：「這十年來做了那麼多的，土耳其志工的新聞帶，我很受感動的是，他們這些孩子，距離上人這麼遠，而我就在上人的身邊，所以我回來 ，從土耳其回來之後，我就覺得 我應該要，把職工的身分 也成為志工。」

大愛電視資深編輯 歐君萍：「因為本來就是在志工部，然後可以更發揮真正的，所謂的 真善美志工合一的，那種精神 然後把真善美志工的，那種力量 更團結起來，不論是在台灣或是在海外。」

