慈濟人文教育深耕 校長聯誼經驗交流

慈濟馬來西亞分會教聯會，舉辦聯誼活動，有70多位來自不同的教育機構的代表參加，共同見證慈濟人文教育的深耕以及發展。

17個慈濟教育志業所提供的教育資源與服務攤位，讓來賓們進行深入了解。

北海峇眼再也中學校長 黃昱華：「我覺得靜思語教學，這方面是應該在學校進行，讓在學生學習知識之外，還有機會再提升他們的人文素養。」

雙溪尼蒙光華小學 蘇保德：「慈濟這個地方是一個非常有能量，有愛的地方，所有師姊師兄，都是非常有愛的人，那都值得我們來這裡，汲取一些更多的愛心，更多愛的這個原子 分子，再把它回饋我們的孩子們。」

2024年3月，慈濟在公民一校成立社區慈濟人文室，在課後帶動清寒學生進行各種活動，新上任的校長見證慈濟志工進入校園後帶來的轉變。

檳城公民一校校長 鄭虢恆：「讓老師們也看到，然後學生們也會感受到，所以才會看到他們的改變，那個好的能量確實是滿滿，通過這個老師們 ，可以更打開自己的心靈，所以是一個很不錯的體驗。」

三位老師在台上分享，她們透過家訪，走入孩子的世界。

吉打南光華小副校長 林采韻：「家訪可以讓我們更了解學生，然後走進孩子的世界，走進孩子的心裡，從而讓我們的教學跟學生的交流，能達到更有效。」

教育應隨機逗教，尤其當代道德失衡，更堅信教育是挽回人心的關鍵使命。

檳城敬群華小校長 呂冬菁：「每一個個體都是不同的生命，然後每一個孩子都要用不同的方法，所以現在看到很多道德淪喪，是讓我們非常心痛的，所以這應該是我今天，為什麼要來的使命吧。」

從靜思語教學到生命教育的實踐，慈濟與教育界攜手同行，共築一道充滿人文與希望的教育之路，以智慧為燈，照亮希望的方向。

