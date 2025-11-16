慈濟人醫台東義診 牙醫診治「難以啟齒」病人10年

有一種愛，是醫者跨越地理的遙遠；有一份承諾，是十年如一日的堅守不渝。慈濟國際人醫會以「醫心相繫。愛在臺東」行動，其牙醫團隊的愛心義診，已在臺東地區深耕了整整十年，服務偏鄉，特別是針對特殊需求的臥床者包含植物人，提供牙科義診服務超過3千人次。義診中也會結合外科、耳鼻喉科等其他科別義診，解決無法走出機構的院民「難以啟齒」的病痛。

這份愛的起點在2016年，十年來，人醫會堅守著每年兩次、從不間斷的服務承諾，這份堅持，不僅挺過新冠疫情的嚴峻考驗，更深刻展現了醫護團隊對偏鄉弱勢的深切疼惜。

牙醫義診服務人次從初期的 43人次（2016年），攀升至 344人次（2025年），十年累計總服務已超過3千人次。同時，服務團隊也從30位牙醫師、牙助及管線志工，增加到 141位的專業團隊，展現了醫護與志工群體對偏鄉服務的共同投入與承諾。

每一次義診，都是專業團隊無怨無悔的愛遷徙。專業團隊的付出，只為讓每一位難以走出門的住民，也能擁有口腔健康、不受病痛困擾。

本週末11月15日至16日，來自全臺北、中、南、東139位包含醫師、牙助、管線人員及志工，再次匯聚臺東。他們放下手邊的忙碌，帶著專業器材與滿滿的愛，展開為期兩天的大型聯合牙醫義診。這次是為臺東創世基金會、馬蘭榮家及臺東仁愛之家所有臥病在床、行動極度不便的住民，提供最溫柔細膩的口腔醫療，守護他們難以啟齒的健康，實踐「醫療在地深根」的人道關懷。

謝金龍醫師回憶，來到遙遠的臺東，心裡想的其實很單純，就是陪伴，希望在地人醫會能早日接手。然而，當我們親身投入，才深刻體會到花東地區特殊需求者牙科醫療的困境，不僅牙醫和設備稀缺，更缺人力。感恩北區人醫會有福報，匯聚了這麼多愛心、願意付出的志工，讓我們有能力去承擔這份使命。

最觸動人心的回饋，來自創世基金會王玉鳳院長。她分享，當住民口腔得到照護後，家人都願意回來陪伴！有一次，院長帶住民出門看表演，我心中不禁升起疑問：他們真的感受得到嗎？

謝金龍醫師引用佛法所說的「耳根」，也許他們看不見，卻能聽見，能感受到。在那一刻，他們終於不必面對天花板，而是能沐浴陽光、吹拂海風，聽著精彩的歌唱。我相信，無論意識是否清晰，這美好的畫面一定已經深深烙印在他們的八識田中，成為他們睡前最珍貴的回憶。

最令人意外與感動的是，我們僅僅付出了一點點醫療專業，卻能因此牽引出家屬更深的愛與回流。這份正向的善循環，證明了我們的一切付出，都無比值得！

在慈濟人醫會的牙科義診中，除了前線的醫療人員，更有一群默默付出的幕後英雄管線志工團隊。來自北區的慈濟志工郭龍憲，與團隊成員負責所有義診醫療設備的管線架設與維護，郭龍憲指出，管線的穩定運作，不僅是服務醫師，更是間接確保了對住民的牙科服務品質。

管線團隊都有持續研發與組裝技術上精進，確保服務品質能不斷提升。十年來，團隊堅持不變的是要在醫師和牙助到達之前，所有設備必須完成最完善的配管與檢測。

他們將臺東義診視為年度重要活動。每一次出勤都是學習，每次的出勤都當是修行，我們可能會碰到很多無數的問題，或者要改善的部分，從中學習後、再調整，自然會有很多新的方式想法出來，覺得很有參與感跟成就感。隨著服務即將邁入第十一年，希望管線團隊能夠持續壯大，吸引更多專業人才加入，可以服務更多的人。

11月15日晚上，慈濟人醫會舉行臺東義診10周年晚會，透過影片，由發起者李彝邦醫師回首這段愛的旅程。

李醫師回憶「2015年11月，我們從一個單純的牙醫兩人組開啟了對機構住民的關懷。初期的服務速度緩慢，讓我深感需要更多力量。」感恩因緣具足，當我向北區人醫會提出邀約時，謝金龍師兄及眾多醫護、志工立刻毅然決然響應。帶來了完善的器械與豐富的義診經驗，讓這份愛心服務如火如荼地展開。很快地，這份善緣擴及全臺！中區、南區、甚至花蓮區的人醫會也相繼加入，匯聚了全臺灣的醫療志工資源，如同影片所說的「你照亮了我的生命，他的生命，每個人的生命」。

李彞邦指出，我們的初發心很簡單，只因看見了病患的真實需求。我們從不拒絕任何一位發心立願的志工，無論是否為醫護專業。我們希望消除照顧植物人的隔閡與障礙，讓更多醫師知道如何專業地照護他們，保障他們平等的就醫權利，人醫會的願景是要做到不能做為止。隨著服務即將邁入第十一年，希望能有更多的醫護人員來加入，更多的人可以照顧他們，共同守護住民的口腔健康，讓他們的身體更健康，家屬也更高興，這就是我們正在做的。

創世基金會臺東分院王玉鳳院長受邀出席「2025慈濟人醫臺東義診10周年晚會」。為表達對慈濟人醫會十年來在臺東偏鄉地區無私奉獻的感謝，王院長感恩地說：「我無法知道慈濟人醫會每一個人的名字，但心裡真的非常感恩你們為臺東的付出！」

隨後，她更深情獻唱歌曲「感恩的心」，藉此向慈濟人醫會表達最深的敬意，感謝他們十年如一日地對臺東養護機構所付出的無私關懷與奉獻。

（撰文：羅庭茜，攝影：陳信安、吳東和、楊淳安、李彞邦）