慈濟人醫會出任務 關懷雲林口腔癌患者

相較於都會區，鄉下就醫比較不方便，慈濟人醫會定期往診，尤其能給予弱勢族群、以及高齡長者最實質的幫助。雲林一名陳先生罹患口腔癌、又遭逢兒子過世，雙重打擊意志消沉，慈濟人醫會和志工，用愛心與專業陪伴，就像把行動醫院搬到他家，陪他度過低潮。

「 (這隻腳都退化了)，這樣啊 因為我們有年紀了 。」

70多歲的陳先生需要依靠助行器，外出就醫不方便，慈濟人醫會每個月到他家。

陳太太：「這樣差很多，感覺我們有什麼問題都行，口腔癌就是醫師來發現的，我趕快帶他去醫院，第二次(復發) 。」

手術後，醫師護理師和志工又來了，檢查傷口恢復狀況，還提醒各種注意事項。

慈濟人醫會醫師 吳昭瑩：「這顆 我們再觀察，外面這顆 這如果越來越大顆，要處理再去醫院。」

陳太太：「他很喜歡護理師他們來，師姊師兄他們來，他很歡喜 早上就很期待 。」

陳先生：「等待說 怎麼還沒來，(我們還沒來 你沒戴手表)，(你也不知道現在幾點)，我裡面有時鐘在看 。」

6年多前，阿伯罹患癌症又遭遇兒子離世，在他最難熬的時期，慈濟志工陪他度過。

慈濟人醫會護理師 劉英蟬：「因為這個雙重打擊，所以他臥床，差不多兩年多都不出房門的，而且很瘦很瘦 比現在還要瘦。」

他還有高齡90多歲的母親住在隔壁，前些日子跌倒受傷，人醫會聽聞消息立刻前去探望，但是比起傷勢復原，阿媽似乎更開心這麼多人來看她。

「 (你怎麼樣不舒服)，你們大家都很樸實 。」

雲林縣衛生局長 曾春美：「常常因為沒有很好的整合系統 ，所以造成很多，需要被照顧的鄉親，其實是得到片段式的，甚至於沒有辦法持續得到照顧，衷心發現 其實人醫，就是在做政府應該要做，而做不到的事情 。」

行動醫院來到家，志工與醫護人員用愛心與專業，給予最需要的幫助。

