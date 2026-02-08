慈濟人醫會安心關懷義診圓滿 交棒花蓮慈院愛延續
慈濟自去年(2025年)十一月起在光復鄉展開「安心關懷義診」，專案於二月七日圓滿，二月八日一早舉行感恩會，邀請鄉親共同見證這段陪伴的歷程。北區慈濟人醫會副召集人李嘉富感恩鄉親的信任，並請仍有需求的鄉親不用擔心，活動現場將這份愛的任務交接給花蓮慈院團隊（見圖），將這分關懷延續下去。
慈濟人醫會自十一月二十二日起，每週六、日於光復守望相助隊提供醫療服務，提供多科義診包含身心醫學科、骨科、復健科、牙科、眼科、中醫科，以及精油芳療，共辦理23場義診，動員醫療人員與志工718人次，為881位鄉親服務，累計看診1825人次。針對行動不便、無法外出的鄉親，慈濟人醫會也提供到府往診，把醫療與關懷送到家中。
花蓮縣衛生局心防所副主任李秀玲感謝慈濟基金會在災後對光復鄉的身心靈照顧。她指出，除各科別的醫療協助外，眼科資源尤其重要，相信隨著時間過去，鄉親的身心會逐漸安頓，但仍需要大家持續努力。即使專案暫告一段落，鄉親也不用擔心，花蓮七家醫療院所仍會繼續在地服務。
李女士說她主要看眼科、體驗芳療，感覺非常好。醫師還教她從飲食中補充所需營養，改善眼睛不適。得知醫療團隊遠從臺北而來，李女士道謝：「非常謝謝你們。」
「不要放棄，我們都在。」光復衛生所林春孝主任指出，衛生所在洪災中亦受波及，但在積極搶修下復原進度已達九成。當醫療任務於十月十一日從外地支援的醫療團隊交接回本地時，衛生所全體同仁在重建中努力支撐；感謝人醫會與志工的馳援，我們都是一家人，衛生所將持續守護第一線。
花東縱谷環境保護大聯盟聯絡人黃郭峻說：「因為有慈濟，我們光復真好。」黃郭峻指出，災後第一時間慈濟就啟動鏟子大軍到光復，帶動全國鏟子英雄，除此之外，慈濟也到光復有需要的地方給予關懷與支持，最後醫療團隊來到光復做義診。慈濟一直跟光復在一起，有慈濟最好，我們感謝慈濟。
交感身心診所郭家穎精神科醫師暨負責人分享，災後就認為要發起心理衛生義診，親自勘查也發現很多人有需求，知道慈濟有辦安心關懷義診，義不容辭加入看診行列。郭家穎表示，花蓮是我的故鄉，看到很多鄉親心裡很苦，但是也發現對鄉親而言，提供心理支持的力量扮演很重的角色，比藥物效果更好、甚至還要快。
慈濟基金會慈發處主任呂芳川指出，證嚴法師很關心鄉親，一再提醒要關心鄉親的心。感恩在義診期間，每天約30位醫護人員來協助。祝福大家每天都吃得下、笑容滿面。
北區慈濟人醫會副召集人、身心科醫師李嘉富表示，在這段時間，我看見大家一開始心裡本來有很多的苦，受到治療後，不但開懷笑了，也介紹其他鄉親朋友來看診。因為有你們的信任，也讓我們更有信心。
李嘉富醫師也請有需要協助的鄉親不用擔心，現場交接給花蓮慈院身心科臨床心理師陳百越，將這分關懷的醫療資源，延續下去。
花蓮慈院身心科臨床心理師陳百越從0206花蓮震災後開始投入災後心理重建，陳百越鼓勵鄉親：從鏟子超人進駐、到災後心理重建，「我們要相信我們是被愛的、也可以愛人。」
