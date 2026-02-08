慈濟人醫會安心關懷義診圓滿 交棒花蓮慈院愛延續

慈濟基金會在光復鄉展開「安心關懷義診」，圓滿結束，八日舉行感恩會。(慈濟基金會提供)

記者林中行／花蓮報導

慈濟基金會自二０二五年十一月起在光復鄉展開「安心關懷義診」，圓滿結束，八日舉行感恩會，邀請鄉親共同見證這段陪伴的歷程，並請鄉親不用擔心，基金會將這份愛的任務交接給花蓮慈院團隊，將這份關懷延續下去。

慈濟基金會表示，慈濟人醫會自十一月二十二日起，每週六、日於光復守望相助隊提供醫療服務，提供多科義診包含身心醫學科、骨科、復健科、牙科、眼科、中醫科，以及精油芳療，共辦理二十三場義診，動員醫療人員與志工七百一十八人次，為八百八十一位鄉親服務，累計看診一千八百二十五人次。

花蓮縣衛生局心防所副主任李秀玲表示，感謝慈濟基金會在災後對光復鄉的身心靈照顧。她指出，除各科別的醫療協助外，眼科資源尤其重要，未來花蓮仍有七家醫療院所繼續在地服務。

花東縱谷環境保護大聯盟聯絡人黃郭峻表示，災後第一時間慈濟就啟動鏟子大軍到光復，帶動全國鏟子英雄，除此之外，慈濟也到光復有需要的地方給予關懷與支持，最後醫療團隊來到光復做義診，慈濟一直跟光復在一起，有慈濟真好。

交感身心診所醫師郭家穎表示，災後就認為要發起心理衛生義診，親自勘查也發現很多人有需求，知道慈濟有辦安心關懷義診，義不容辭加入看診行列。

他表示，花蓮是我的故鄉，看到很多鄉親心裡很苦，但是也發現對鄉親而言，提供心理支持的力量扮演很重的角色，比藥物效果更好、甚至還要快。

慈濟慈善事業基金會慈發處主任呂芳川指出，證嚴法師很關心鄉親，一再提醒要關心鄉親的心，感恩在義診期間，每天約三十位醫護人員來協助。