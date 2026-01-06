慈濟仁愛綜合長照機構 外出郊遊趣

台中慈濟市立仁愛綜合長照機構，成立一年多，第一次帶著阿公阿媽出門，地點是到東大靜思堂，為了這趟半日遊的遠足，社工很用心，先勘查場地，規劃活動都以安全為前提。大家能一起出門玩，長輩很開心，即使有多位長輩需要坐輪椅，也不影響出遊的興致，大家逛漂亮的東大園區，還拍了許多美照，留下美麗的回憶。

到東大靜思堂出遊的這一天，阿公阿媽一早報到，滿心歡喜。 這是台中市立仁愛綜合長照機構，為他們日照中心長輩舉辦的戶外小旅行，地點是東大靜思堂，大家分成好幾條動線，由志工帶著他們參觀美麗的園區。 大家慢慢走在園區裡，欣賞周圍的環境。來到東大最著名的大草皮，大家開心拍照留念。 不是只有參觀而已，還有摺汽球教學。 台中市立仁愛綜合長照機構主任｜陳秋珍：「這次會帶阿公阿媽出遊，最主要的目的，其實就是希望享天倫之樂，我們會希望是由家屬一起陪伴，我們的長者 來到我們戶外，來去做一個身心寬暢，身心舒暢的活動。」

家屬｜：「覺得她笑容增加很多，她平常在家裡笑容比較難得。」

長者｜張林美秀：「來看熱鬧 (看熱鬧)，(為什麼有熱鬧可以看)，人很多 有好吃的東西。」

