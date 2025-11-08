慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機構成立一年多，以家為核心概念，讓長輩獲得最高品質的照護。
2025年台中金照獎，下午頒獎，入圍者齊聚一起，走上紅地毯，有如長照的奧斯卡。慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的肯定。「得獎的是佛教慈濟醫療，財團法人 台中慈濟醫院，恭喜。」
慈濟仁愛綜合長照機構成立一年多，以家為概念，是長輩們最溫暖的後盾。 台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「有很多 多元性，提供我們長者一個便利，讓他們可以像在家 如家的感覺，更有復健復能的設施設備，可以自由讓他們來使用，讓他們可以提升肌力。」
慈濟仁愛綜合長照機構主任 陳秋珍：「長照畢竟是在機構生活，其實投入長照的時間真的很長，不過一路走來，其實有家屬的肯定，有我們長照法人的支持，這個就是我們走下去，很大很大的一個動力。」
台中市金照獎，已經邁入第八屆，入圍即是肯定。 台中市衛生局長 曾梓展：「服務人員是非常地辛勞的，也希望這些服務人員，因為這樣的一個獎項，能夠對自己工作有所肯定，能夠在職場上，能夠持續地發亮發光。」
長照3.0計劃預計在2026年實施，打造社區共榮圈照護，讓長輩在地安老，老後的生活也能從容不迫。
