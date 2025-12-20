慈濟光復歲末祈福會 逾500人祈禱

慈濟十二月二十日在光復商工舉辦歲末祝福祈福會，超過五百人出席（見圖）。場內溫馨、場外有義剪、惜福二手衣、春聯等展位，讓民眾提前感受年節氣氛。透過影片回顧九月至今家園受災到復原的過程，來自各界的愛心，祈福會上，鄉親彼此打氣、加油，祝福彼此，期待盡速回到正常生活。

〈2025年慈濟大藏經〉影片播到九月，回顧馬太鞍溪溢流後受災的家園，以及來自各界的愛心湧入，部分鄉親忍不住落淚。光復鄉親黃女士在志工幫忙清理家園時，找到已經不發行的早期五毛錢，於是她響應慈濟早期的日存五毛錢，捐出來。黃女士說，想到眼淚就掉下來，我們經歷這麼大的災難，好在有慈濟在水災中給我們金錢、物資、以及人力，給予光復鄉民的支援，很感謝。祝福大家平安健康，相信我們明天會更好。

光復鄉親朱女士上台分享：在座很多跟我一樣第一次遇到災難，這不只是一個水災，也是一場讓我們反思的人生課題。馬太鞍溪溢流時，朱女士的先生突然生病掛急診，因此他們逃過一劫，但是回到光復，面臨的是受災的家園。朱女士：「什麼叫作家徒四壁、門都沒有，我家現在就是這樣。」朱女士說他很愛光復鄉，沒想到會遇到這個災難，「人要敬天、敬地、愛人民，我們要做出對大地、對人類有利的事。」對我而言，慈就是胸懷、濟是行動力，慈濟的溫暖沒有國界。

花蓮縣消防局光復分隊在九月堰塞湖溢流後立刻收到搜救勤務，隊員陳柏宏分享自己接到受困勤務後，趕去搜救途中接到主管電話而轉道，因此躲過一劫。在連續搜救多日後的休假，陳柏宏看到來自各界的志工搭火車一波波湧進，互相加油與關懷，於是也加入鏟子超人行列，更遇到一群早上五點多從台中豐原出發來的，期間也被其他熱心民眾給予的關心感動。陳柏宏表示，這些熱心的民眾讓我很感動，雖然休假，我認為應該要發揮自己的心力當鏟子英雄，體驗沒有領薪水、自願自發的志工服務精神。這些民眾以及無數的義煮團，讓人感受到台灣人的熱情和向心力。

歲末祝福祈福會包刮光復鄉長林清水、花蓮縣消防局光復分隊、花蓮縣政府中區服務中心副主任孫春山、光復鄉大興國小校長余光臨以及當地村長、學校老師等人出席。慈濟志工黃麗雲指出，考量在地鄉親有許多年長者，我們要找不用爬很多樓梯及場地夠大的地點，感謝光復商工借用場地。為了不影響學生上課，活動前一天100多位志工前來場布、彩排到晚上，今天早上六點再來布置完成。

靜思精舍法師在災後多次前往光復關心與協助民宅清淤，十二月二十日再次來到光復為鄉親祝福。德懷法師勉勵人人口說好話、心想好意、手做好事。祝福大家心正、念正，心開、運通，福就來。

慈濟持續關心光復災後重建工作，包含災後心理衛生與醫療支援計畫，慈濟人醫會提供多科整合式健康關懷，包含身心醫學科、骨科、復健科、牙科、眼科，以及中醫科及精油芳療。義診時間為每週六、日的早上9點到下午4點，地點在花蓮縣巡守大隊鳳林中隊暨光復守望相助隊(光復鄉大安村中正路一段122號，光復郵局旁)，義診預計持續到2026年2月8日，後續會再評估做適當調整。