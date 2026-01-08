慈濟光隆日照中心揭牌 提供長者在地安老服務

「慈濟光隆日照中心」1月8日正式揭牌開幕

基隆百年學府光隆家商，因應少子化與教育環境變遷，轉型為長期照顧機構，慈濟基金會設立「慈濟光隆日照中心」，於1月8日正式揭牌開幕，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、基隆市衛生局長張賢政、慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝、台中慈濟醫院副院長莊淑婷等一同進行揭牌儀式，為在地長者提供多元的日間照顧服務，讓長輩能在地安老。

慈濟基金會表示，慈濟光隆日照中心已完成設立申請，目前可以為48位長者服務，服務時間為週一至週五上午8:00至下午17:00。

失能或失智長輩可在白天時間，就近至日間照顧中心接受服務。服務內容除了生活上所需的基本照顧與餐飲服務外，還包含:

健康促進：透過活動設計，維持並提升長輩的身心功能。社交互動：鼓勵長輩參與群體活動，增進人際交流。文康休閒：安排多元課程，豐富生活品質。家屬支持：提供照顧指導與諮詢服務，協助家屬安心。

基隆市謝國樑表示，光隆家商轉型為長期照顧機構，未來一定有更多的長者、更多市民的家庭可以受到慈濟光隆日照中心的協助，隨著基隆長者人口比例越來越高，希望能提供更多更好的照顧給基隆的長者，因為家有一老如有一寶！

一開始由慈濟志工帶來太鼓熱鬧開場

曾經就讀光隆幼稚園的基隆市議會議長童子瑋表示，首先要向顏安汝董事及顏家表達最誠摯的敬意，謝謝光隆家商在基隆深耕多年培育非常多的在地子弟，這所學校是很多基隆人的共同記憶，今天顏家選擇將珍貴的校舍空間轉化為照顧長輩的社區長照，是一個世代責任承擔，也是一個真正回饋地方、照顧基隆的具體行動，同時也要謝謝慈濟多年來在醫療長照跟社區關懷大力的投入，由慈濟來承擔這個長照機構的營運，將來這裡是會是一個照顧的空間更是一個充滿溫度尊嚴還有笑容的地方。

長照關懷據點長者與光隆家商同學們一同呈現

基隆市衛生局長張賢政表示，基隆目前總人口有36萬多，其中高齡長者就有8萬多人，是全台灣第四高齡化的都市，加上基隆的出生率也是目前暫時倒數第一，形成我們有更多的長輩需要照顧，但卻是只有更少的年輕人可以來照顧長輩，基隆的日照機構很長一段時間一直停留在9家，過去三年經過整個市府團隊的合作及各界的幫忙，目前有10家取得籌設許可，其中已有3家完成申請，讓基隆有12家日照中心能照顧更多有需要的長者。

邀請今日出席的貴賓體驗適合長者同樂的遊戲關卡

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，1903年因應基隆需求，顏氏家族於此成立夜校，歷經一百多年，光隆家商培育許多傑出校友，感恩顏先生他們在思考因應少子化，如何將學校轉型？慈濟敬佩顏家的世代家風，遂促成了慈濟光隆日照中心的成立，照顧基隆的長者，今年慈濟60年了，證嚴法師期許慈濟要做社會的後盾，此外，證嚴法師也希望長者能在家安老，我們希望長者來日照(或是長照機構)就是為他們日後能健康返家做準備，我們也希望以後這處場所不只是長者使用的場地、也能成為基隆闔家來使用的場地。

邀請今日出席的貴賓體驗適合長者同樂的遊戲關卡

光隆家商執行董事顏安汝表示，因應少子化及教育環境的變遷，但也希望光隆家商的校園日後能繼須發揮其功能，故轉型為長照服務使用，感恩慈濟於此成立日照中心，造福更多基隆鄉親。

響應長照政策，自2018年起，部分靜思堂陸續成立符合政府長照2.0規範的長照C據點(巷弄長照站)，讓社區長者能就近參與活動、共餐；此外，慈濟基金會也落實證嚴法師在地安老的理念，於各地成立具有託顧功能的日照中心，提供在地化服務，讓有需要的長輩在社區就能接受照顧，也能讓家中年輕人安心外出工作。

基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、基隆市衛生局長張賢政、慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝、台中慈濟醫院副院長莊淑婷等一同出席揭牌活動。

基隆位於台灣頭，基隆港是航海人的依靠與停泊休憩的港灣。慈濟光隆日照中心，願如同港灣邊的燈塔，為長者與家屬提供安心依靠的所在。這裡不僅是照護的空間，更是陪伴與希望的象徵。

