慈濟光隆日間照顧中心 掛牌

基隆百年學府光隆家商近日轉型為正式掛牌為「慈濟光隆日間照顧中心」，該中心由慈濟基金會設立，進駐光隆家商校園，成為基隆市首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構。

市長謝國樑與副市長邱佩琳均肯定慈濟與光隆家商承襲百年教育精神，跨域投入長期照顧服務，為基隆長照量能注入新動力。謝國樑表示，這不僅是空間活化，更是城市回應高齡化的重要一步。

謝國樑指出，面對高齡化與少子化趨勢，市府持續積極推動長照政策，三年多來成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能。基隆市日間照顧中心已在三年內由9家成長至12家，且近兩個月內即完成3家設立，另有7家持續籌設中，預計於未來一年多陸續完成，逐步回應市民對長照服務的實際需求。他也特別指出，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值，也展現跨域合作的創新典範。

衛生局長張賢政表示，長期照顧不只是提供日常照顧服務，更是為長者與家庭建立可長期依靠的支持系統。市府將持續推動在地化、多元化且具品質的長照服務，透過校園空間轉型及民間團體投入，讓長者能在熟悉的社區中，獲得安全、有尊嚴的照顧。

慈濟光隆日間照顧中心除提供生活照顧與營養餐飲外，亦規劃健康促進、團體互動及文康休閒等多元課程，透過專業活動設計，協助長者維持身心功能、促進人際交流，提升整體生活品質，同時也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力。