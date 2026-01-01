慈濟六十周年特展「回家．聽故事」元旦正式開展 T

慈濟走過一甲子，用愛與行動寫下人間溫暖的篇章。迎接六十周年，慈濟在花蓮靜思精舍自力耕生園區，推出慈濟六十周年特展「回家．聽故事」，元旦正式開展，這不只是展覽，更是一段回顧初心、看見慈悲行動如何轉動世界的旅程。

打開大門，迎接慈濟人，回家聽故事。 「上人說不是要募很多很多的錢，而是希望募到大家的那一分，愛的善的心。」

竹筒歲月，是慈濟故事的開端，回歸初發心，更要身體力行。 民眾 陳卿偉：「竹筒是慈濟的初心，所以看到那個竹筒就很有感覺，也是想給女兒們知道，這個慈濟的心，讓他們有這個文化，有這個慈悲心。」

「上人從出生那個年代。」

慈濟60周年特展，元旦在靜思精舍登場，展場設計成同心圓結構，以宇宙大覺者為核心，無量義經法隨環繞，再向外圈拓展，是上人尋求佛法的歷程，還有曾經講述的佛典，周圍牆面，紀載著慈濟一甲子的信、願、行，還有從精舍日常看見的靜思家風。慈濟志工 蕭慈力：「這個概念就是一個從，琉璃同心圓擴散出去，四方八面，然後層層圍繞，層層當後盾。」

慈濟志工 駱純美：「可以知道慈濟這60年來，每一個人在每一個需要的地方，做了這麼多溫馨感動的事情，而這些溫馨感動的事情，又幫助很多受災的人站起來，又去付出他的愛心。」

從愛與善的故事，啟發悲心，在菩薩道上，要持續勇猛精進。靜思精舍 德宣法師：「慈濟走過60年，一條平坦大道，你只要向前走都不用怕，要跟著前人走，而且上人講過，菩薩道是圓的，大家也不要客氣說，我是新來的 做就對了。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我們今天回家聽故事，但是 我就在想，我們大家一定要回來講故事，我們所學到的，而且在各地付出的點點滴滴。」

慈濟人回家聽故事，也要分享故事，將感動化為行動，繼續用愛，譜寫慈濟的故事。

