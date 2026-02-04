慈濟六十永續新篇章 合作共善大愛傳人間

2026年適逢慈濟基金會成立六十週年，慈濟傳播人文志業基金會於「2026台北國際書展」期間，隆重舉辦《永續治理，讓大愛永傳人間》新書分享講座。

2026年適逢慈濟基金會成立六十週年，慈濟傳播人文志業基金會於「2026台北國際書展」期間，隆重舉辦《永續治理，讓大愛永傳人間：慈濟的價值傳承與志業創新之路》新書分享講座。該書由天下文化出版，記錄慈濟如何將慈善志業與現代永續治理接軌，展現其從花蓮走向國際、從傳統走向現代的價值傳承。

2月4日下午，慈濟永續治理經營論壇於書展現場登場，邀請國立臺灣大學管理學院院長陳家麟與慈濟慈善基金會執行長顏博文進行深度對談，由慈濟人文志業品牌長林天來主持，吸引眾多關注非營利治理與永續發展的聽眾到場聆聽。

《永續治理，讓大愛永傳人間》由天下文化出版，記錄慈濟如何將慈善志業與現代永續治理接軌，展現其從花蓮走向國際、從傳統走向現代的價值傳承。

論壇開場，林天來引用證嚴法師的開示：「永續不是口說，而是願心的延續」，點出慈濟六十年來的志業推展，正是以願力為本，持續在全球各地播種善念。此次講座不僅回顧慈濟的歷程，更聚焦未來如何以現代治理機制深化永續實踐，打造「全球共善生態圈」。

陳家麟院長分享臺大管理學院與慈濟合作「永續治理專班」的緣起與理念。他指出，慈濟作為大型國際非營利組織，面對多元挑戰與跨國運作，亟需導入系統化的管理知識與策略思維。臺大SEED中心因此量身訂製19堂深度課程，涵蓋組織優化、數位轉型、ESG實踐等面向，並透過工作坊與個案研討，協助慈濟中高階主管提升治理能力。

顏博文執行長(中)以慈濟實務經驗為例，分享如何在全球推動「可複製、可長行」的治理模式。

「這是臺大SEED成立以來，首度與NGO合作，也是一次知識與信念的交會。」陳家麟表示，慈濟的志業精神與臺大的學術專業相輔相成，課程設計不僅強調管理技術，更融入慈濟的文化底蘊與人本關懷。他強調，永續治理不只是企業的責任，更是非營利組織的使命，透過教育與制度建構，慈濟正逐步建立可長可久的治理架構。

顏博文執行長(中)以慈濟實務經驗為例，分享如何在全球推動「可複製、可長行」的治理模式。

顏博文執行長則以慈濟實務經驗為例，分享如何在全球推動「可複製、可長行」的治理模式。他指出，慈濟在全球超過60個國家地區展開人道救援與社會服務，面對不同文化與法規環境，唯有建立標準化、制度化的管理流程，才能確保志業的穩定與延續。

天下文化總經理鄧瑋羚(左)期許本書成為傳播善的種子，延續慈濟大愛精神。

「我們不是要企業化，而是要專業化。」顏博文強調，慈濟融合企業管理的效率與宗教精神的慈悲，打造出一套獨特的非營利治理典範。他提到，慈濟近年積極參與國際認證與夥伴合作，包括加入聯合國永續發展目標（SDGs）倡議、取得ISO社會責任標準認證等，讓慈濟的價值獲得國際認同。

在對談中，兩位主講人也探討慈濟如何面對數位時代的挑戰與轉型。陳家麟指出，數位工具不僅提升效率，更能強化透明度與問責機制，是永續治理不可或缺的一環。顏博文則分享慈濟導入雲端系統與數據管理，提升全球分支機構的協作能力，並以數據驅動決策，落實「以人為本、以數為證」的治理理念。

論壇尾聲，林天來總結指出，慈濟六十年的志業發展，正是以「願心」為起點、以「治理」為支撐，走出一條融合傳統與現代、在地與國際的永續之路。他呼籲更多非營利組織重視治理機制，以制度保障使命，以專業延續大愛。

此次講座不僅為《永續治理，讓大愛永傳人間》一書揭開序幕，更為慈濟六十週年注入嶄新思維。未來，慈濟將持續深化治理實踐，攜手各界打造共善社會，讓大愛永續人間。

(撰文、攝影／顏福江)