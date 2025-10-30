【慈濟共善學思會6-1】從古老智慧到AI時代挑戰 慈濟唐獎論壇倡「以善應變」開啟全球倫理新思維 179

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣、林佑威、陳巧紜／台北報導

佛教慈濟慈善基金會、唐獎教育基金會與日本羅馬俱樂部協會於27日於慈濟關渡園區共同舉辦「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會。論壇聚焦全球在氣候變遷、科技革新與倫理挑戰下的文明出路，邀集多位國際重量級學者，包括2022年唐獎永續發展獎得主、哥倫比亞大學教授傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey Sachs），以及羅馬俱樂部共同主席西爾維亞（ Silvia Zimmermann del Castillo）等人，共同探討如何以古老智慧應對現代變局。

廣告 廣告

開幕致辭由慈濟人文志業基金會姚仁祿精進長率先發表。他直言，人類正面臨「要延續過度成長的習慣，還是重新思考方向」的抉擇，並強調慈濟六十年來實踐「以善為行動」的精神，從災區、戰區到疫區皆盡力援助。他也指出，畜牧業為滿足肉食需求造成嚴重碳排與資源壓力，呼籲全民響應證嚴上人的「少葷食」理念，「少葷食甚至可能比電動車更能快速改變世界」。

【慈濟共善學思會6-1】從古老智慧到AI時代挑戰 慈濟唐獎論壇倡「以善應變」開啟全球倫理新思維 181



唐獎教育基金會執行長陳振川致詞時感謝慈濟與羅馬俱樂部共同推動論壇，論壇後將帶領羅馬俱樂部成員曾赴花蓮、屏東了解慈濟 ~於及 莫拉克颱風後的重建經驗。他期盼論壇能讓「善」成為具體行動，推動「行共善」的全球實踐。

羅馬俱樂部共同主席西爾維亞在開幕演講中指出，當前世界正處於關鍵轉折，AI與科技發展帶來的挑戰難以預測。她強調，科學雖創造奇蹟，但「若缺乏人文的溫度，就總是少了點什麼」。她呼籲重新審視人類的意義與共同價值，強調「人」才是新的人文主義核心，東西方唯有合作推進人文復興，才能避免全球陷入危機。

第一場論壇由陳振川主持，主講人包括薩克斯教授、慈濟慈善基金會副執行長何日生教授，與談人則有台灣永續能源研究基金會董事長簡又新教授及台大風險社會政策研究中心主任周桂田教授。

【慈濟共善學思會6-1】從古老智慧到AI時代挑戰 慈濟唐獎論壇倡「以善應變」開啟全球倫理新思維 183

第二場論壇由何日生主持， 主講人包括西爾維亞女士、陳振川教授、日本羅馬俱樂部協會會長林良嗣教授，與談人則包含台大外文系張淑英教授、政大數位賦能與永續發展研究中心主任顏敏仁教授、陽明交大永續發展暨社會責任推動辦公室執行長林士平副教授。各場次議題涵蓋永續發展、人文精神、災害管理及全球倫理等面向。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊林佑威、陳巧紜。

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【慈濟共善學思會6-2】從亞里斯多德到孔孟之道 薩克斯倡「儒家和平」成全球共善典範

【慈濟共善學思會6-3】以慈悲為橋、以行動為本 何日生：善文明是人類共榮共存的新啟蒙

【文章轉載請註明出處】