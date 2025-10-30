【慈濟共善學思會6-2】從亞里斯多德到孔孟之道 薩克斯倡「儒家和平」成全球共善典範
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻、林佑威、陳巧紜／台北報導
2022年唐獎永續發展獎得主、哥倫比亞大學永續發展中心主任傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）教授於（27）日出席由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同主辦、CNEWS匯流新聞協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，發表演講〈邁向全球倫理：古代智慧應對現代挑戰〉。他強調，人類當前最大挑戰並非技術或經濟問題，而是「如何共存」的倫理危機，唯有回歸古代哲思中的德行倫理，才能引領現代社會走向真正的和平與永續。
薩克斯教授感謝唐獎、慈濟基金會與羅馬俱樂部共同舉辦本次論壇，協辦單位CNEWS匯流新聞網，並指出三方皆以古代智慧回應現代挑戰的精神典範。他特別讚揚唐獎結合創新、社會正義與永續進步的宗旨，認為正體現出人類追求共善文明的理想。
薩克斯表示，當前世界正陷於核時代的生存邊緣，根據《原子科學家公報》的「末日之鐘」指標，人類距離毀滅僅剩89秒，這是歷史上最危險的時刻。他直言，「我們擁有毀滅世界的技術，卻缺乏引導理性的倫理」，呼籲各國領袖建立「全球治國倫理」，以避免核衝突並確保共同生存。
薩克斯將現況歸咎於西方「現實主義」思維——從霍布斯《利維坦》以降，將人性視為競爭與衝突的根源，導致國際政治陷入「大國悲劇」。相對之下，他提出亞里斯多德的「德行倫理」與東方的「儒家思想」作為對照，指出兩者皆強調教育、自我修養與社會和諧，並以仁義禮智信、智慧與節制為政治與社會的基石。
薩克斯以歷史為證，指出16至19世紀東亞地區長達數百年的「儒家和平」，顯示衝突並非人類宿命，而是思想選擇的結果。他呼籲以亞里斯多德的實踐智慧、孔孟的仁義之道、佛教的慈悲倫理與伊斯蘭的正義精神，共同建立「全球倫理」的新秩序。
「人皆有惻隱之心。」薩克斯引用孟子之言作結，強調人類生而具備向善的萌芽，只要持續培養德行與良知，就能跨越現實主義的恐懼與分裂，開創以智慧、慈悲與正義為核心的文明新時代。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊林佑威 陳巧紜。
【文章轉載請註明出處】
