【慈濟共善學思會6-3】以慈悲為橋、以行動為本 何日生：善文明是人類共榮共存的新啟蒙
CNEWS匯流新聞網記者唐有為、林佑威、陳巧紜／台北報導
面對全球政治撕裂、貧富懸殊與精神迷失的時代挑戰，慈濟基金會副執行長暨慈濟學術委員會召集人何日生教授，於27）於出席 由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同舉辦，CNEWS匯流新聞網協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，發表主題演講〈利他與善文明〉，提出以「利他為動力、和合為方法、共善為目標」的人類新文明藍圖。
何日生表示，近代社會對「自由」的過度追求，使其淪為慾望膨脹的藉口，導致物質繁盛卻精神貧乏。他認為真正的自由應建立於相互支持與奉獻之上，當個體的實現依附於對他人的成就與貢獻，社會才能由自我中心轉向互助共享，「利他是通往真正自由的道路」。
針對「平等」，何教授指出現代人常誤解為「人人相同」，反而造成對立與嫉妒。他援引荀子「不一而齊」之論，強調真正的平等在於尊重差異、求同存異。他以中華文化龍的象徵，融合蛇身、鹿角、魚鱗、鳥翼，說明多元融合的智慧，強調唯有在差異中達致平衡，社會方能穩定永續。
至於「博愛」，何日生提出「共善」的新概念，認為西方的博愛根源於對神的信仰，東方的慈悲則來自人心本性；而「共善」超越宗教藩籬，象徵跨文化的合作與包容。他以慈濟在土耳其、印尼、非洲的跨宗教援助為例，指出「宗教應成為橋，而非牆」，唯有合作才能彰顯人性的共同善意。
從哲學層面，何日生闡述「善」的多元詮釋，孔子重修行、老子言「上善若水」、佛家倡「同體大悲、無緣大慈」，皆以利他為本、以行動為證。他提出「利他的四要素」：同理、慈悲、愛與寬容，認為這是社會重建信任與合作的根基。
何日生以紫禁城「中和、保和、太和」三殿比喻和合的層次，分別象徵內在平衡、社會安定與天下共榮，指出「守中致和」是邁向永續與和平的核心精神。
在政治與經濟面向，何日生提出「利他經濟」概念，主張以合作取代競爭、平衡企業利潤與社會責任，並讓科技與創新服務人類整體利益。他強調：「當政治以民本為基、宗教以慈悲為橋、經濟以合作為軸，人類才能邁向共榮共善的新時代。」
何日生最後總結指出，善文明不只是理念，更是一場行動革命。唯有以利他為動力、以和合為方法、以共善為目標，世界方能重燃人性光輝，開啟新世紀的人文啟蒙。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊林佑威 陳巧紜。
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【慈濟共善學思會6-4】波赫士啟發佛教式解放 西爾維亞：新人文主義要學會「無我與開放」
【慈濟共善學思會6-5】從災後重建到善文明實踐 陳振川：以慈悲文化打造具韌性的新台灣
【文章轉載請註明出處】
