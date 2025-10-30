【慈濟共善學思會6-4】波赫士啟發佛教式解放 西爾維亞：新人文主義要學會「無我與開放」 163

CNEWS匯流新聞網記者張孝義、林佑威、陳巧紜／台北報導

羅馬俱樂部共同主席、西爾維亞・齊默曼・德爾・卡斯蒂略（Silvia Zimmermann del Castillo）於（27）日出席由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同主辦，CNEWS匯流新聞網協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，以〈從Borges到全球人文主義：善之哲學〉為題發表演講，從阿根廷作家豪爾赫・路易斯・波赫士（Jorge Luis Borges）的思想出發，闡述人文主義革新的必要性。



廣告 廣告

「世界所需要的，是一場 新人文主義革命。」西爾維亞指出，波赫士不僅是阿根廷文學巨匠，更是一位深刻的思想家。他在文學中開啟人文主義革命，啟發後世以詩性思維重新理解人類存在。即便波赫士生前未料及作品的深遠影響，後來的量子物理學家在其文學與詩歌中，發現跨越疆界的知識與詩意世界。

「我們不是孤立的個體，而是文化的一部分。」西爾維亞引用波赫士思想指出，人類應對不同文化保持開放態度，而非恐懼與排拒。波赫士讓阿根廷文化吸納包括佛教在內的多元思想，主張透過相互學習達到心靈解放。她說：「佛教並非教條，而是一種讓人從自我中解脫的道路。」

西爾維亞分析，波赫士經常以「鏡子」比喻存在的幻象，他認為「自我」並非真實，而是夢的投射。這種「非我」概念與佛教思想呼應，啟發現代人反思西方個人主義的侷限。「若能從自我中解放，我們將更快樂。」她說。





西爾維亞強調，「新人文主義」並非追求確定性，而是追求開放與共享。人類不該企圖主宰世界，而應學會與世界共存、共變。她以詩意的譬喻總結：「新人文主義不是終點，而是一座充滿小徑的花園，邀請我們一同走向未來。」

最後，西爾維亞表示，藝術與人文的力量能引領人類從混亂走向平衡，從自我中心轉向利他合作，這正是「善文明」論壇所倡導的核心精神。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊林佑威 陳巧紜。

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【慈濟共善學思會6-5】從災後重建到善文明實踐 陳振川：以慈悲文化打造具韌性的新台灣

【慈濟共善學思會6-6】日本羅馬俱樂部會長林良嗣談「改善韌性、提升永續」 以曼谷經驗示警都市失衡

【文章轉載請註明出處】