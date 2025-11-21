慈濟長年致力推動人文、環境保護與佛教文明研究，近來得到英國重量級學術機構高度肯定。英國劍橋大學與倫敦大學先後與慈濟展開合作，其中劍橋大學圖書館典藏慈濟相關出版品166冊，涵蓋印順導師、上人思想及慈濟實踐，展現佛教人文精神邁向國際，促進跨國學術交流。

慈濟的人文精神與佛教思想，進入世界級學術殿堂，英國劍橋大學。劍橋大學的圖書館收藏了166冊、34套的慈濟相關出版品，包括《印順導師年譜》、《靜思法髓妙蓮華》、《九二一地震志工口述歷史》、《慈濟學概論》及《善經濟》等重要文獻。全面呈現慈濟的思想脈絡、人文實踐與慈善行動。促成這次贈書的慈濟慈善基金會副執行長 何日生表示：「慈濟的法能夠進入劍橋大學典藏，未來百年、千年都可供研究佛教文化與歷史者使用，意義非凡。」

廣告 廣告

慈濟慈善基金會副執行長 何日生：「我認為這樣的一個捐贈，或者這樣的一種人文的國際化，對慈濟宗來說 非常非常地重要，我們花了很多的這些能量，在慈善 醫療 教育 人文，我認為我們花能量，把慈濟把上人的思想，能夠傳諸後世 傳諸久遠，對人類的文明起一個很關鍵的作用，這是我覺得所有的弟子都應該做的，也是樂見其成的。」

而這次的收藏也緣起於劍橋大學圖書館中文部對何日生博士長期研究的肯定，透過他的引介，使劍橋得以深度認識慈濟的人文出版與佛學論述。象徵西方學界對「利他、和合、共善」價值的重視，反映佛教慈悲與行動力在當代全球衝突與環境問題中的解方潛力。以書為橋，讓佛教慈悲實踐的智慧在世界知識體系中持續流動。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟出版品登知識殿堂 劍橋大學典藏

亞非學院學術研討 見證佛法濟世慈悲

