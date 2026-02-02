慈濟助學伴成長 少女如願考取馬大

考上國立大學是許多馬來西亞孩子的夢想，因為學費親民、資源豐富、師資充沛，是多數人都能負擔得起的大專學府。不過，也有部分清寒家庭無法負擔，孩子只能棄讀選擇投入職場賺錢養家。雪蘭莪有一位媽媽，先生往生後，她扛起養家的重擔，再辛苦，都要讓三個孩子，用教育翻轉命運。其中一個女兒，今年獲得馬來西亞第一高等學府，馬來亞大學錄取資格。

來自雪蘭莪一個城鎮的黎欣慧，大馬教育文憑考獲10A的佳績，並且以優秀的預科班成績被馬來西亞第一高等學府，馬來亞大學錄取。

慈濟助學生 黎欣慧：「其實沒有想到會進馬大，因為我媽媽也不會給我太大期望，有書讀就可以，在哪裡讀都是一樣的。」

黎欣慧的母親 葉玉英：「雖然我讀書不多，我們工作從早到晚都會累，晚上還要去工作，一樣的 孩子和我們是一樣的，大人不要給孩子太大的壓力。」

慈濟志工 黃舒莉：「那時候我看到她是身心是很疲憊的，就是因為這樣子太操勞，有時候 很多時候她就生病的，讓我們訪視員看在心裡就是很痛，還有很不捨。」

慈濟志工自2015年走入欣慧的家庭，經濟援助至今從未間斷。當年，欣慧才九歲。

慈濟志工 黃舒莉：「以前我們訪視團隊去到她家，她是躲在房間的，不大願意和我們互動，那時候的她是很自卑，然後也很沒有自信。」

慈濟助學生 黎欣慧：「媽媽就是放假 做工，放假 做工 又沒有陪到我們，就是這一點就比較傷心一點，但是越長越大越明白，媽媽就是為了我們做工，所以我也不能抱怨什麼。」

欣慧的爸爸因為心臟病離開人世，留下三個懵懂的孩子給媽媽獨立照顧。命運多舛，商販的生意毫無起色，生命就像纏繞無解的繩索。Y

黎欣慧的母親 葉玉英：「我都怕我有憂鬱症，其實每個人心裡面，要有一個傾訴對象，之後幸好遇到你們慈濟，就像問候你，你的生活如何 好不好，好像你們比我親人更要親密。」

慈濟助學生 黎欣慧：「就師姑她們有給她一點鼓勵，所以她就能堅持到現在，也是慈濟的功勞。」

2024年，欣慧獲得大學預科班入學資格，雪隆慈濟援助開學費用和筆電。2025年，欣慧獲得馬大錄取資格，慈濟援助入學費和第一學期的學費。

