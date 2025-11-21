慈濟北區首場歲末祝福授證典禮

慈濟北區首場歲末祝福暨授證典禮，今天下午在新店靜思堂舉行，當中有142人受證，其中有夫妻檔，更有高科技軟體研發工程師，而年紀最小的，今年才從大學畢業，歡喜時刻，上人更時時、日日滿心感恩，感恩平安的一年過去，更要分分秒秒無雜念，為每個當下祈禱，祈禱天災人禍、氣候變遷等減緩。

全場最年輕，就是他，蔡尚達。

慈濟志工 蔡尚達：「今年台大畢業，然後我今年22歲，然後目前吃素2年多。」

慈濟志工 蔡尚達：「我小時候是慈濟家庭，就是我是讀大愛幼兒園，可是後來因為，像生活重心的轉變，然後就跟慈濟漸行漸遠，但就是因為靜思本草飲，跟青兒姐姐接觸到 認識了，然後就接引我回來慈濟。」

青年力，愛傳承，還有年輕夫妻，攜手同行。

慈濟志工 蔡晴雯：「爸爸媽媽也都是在慈濟裡面，那我們是想要有跟他們，多一點的話題 ，那我們其實也滿，就是滿佩服他們這麼精進的。」

慈二代，中間也曾一度斷層，但，父母身教功力，最後略勝一籌，而妻子的童年，卻讓丈夫小小調侃。

慈濟志工 柯力維：「我那個時候其實是滿驚訝的，因為我想說 他們的那個，就是小時候的照片有沒有，那個上面 上面的那個，面容 神情都看起來滿不甘願的。」

這一條路，深思熟慮，職業、志業兩相顧。

慈濟志工 蔡晴雯：「譬如說有時候出坡，就會早一點起床，然後忙完可能到9點10點之後，然後再趕快去，忙工作的事情這樣子。」

慈濟志工 柯力維：「在做事的初發心都是好的話，那坦白講 我們應該都能夠，共同的找到一個好的解決辦法。」

「上人好。」

北區首場歲末祝福，超過2600人共聚一堂，更透過連線直播全球，共同見證慈濟大家庭喜添丁。

證嚴上人開示：「8個國家 1千條線(連線)，在全球 我們慈濟，裡面是什麼宗教都有，不一定是佛教徒，但是愛心善念人人本具有，所以 我們都跟大家說，不管你信仰什麼宗教，只要你要虔誠。」

「跟師父走，慈濟人 跟師父走，愛心是會相互影響的。」

北投、士林、淡水靜思弟子，結合慈濟人文志業中心主管同仁，身心靈演繹經文，回憶慈濟歷史大事紀，共同一心，拔苦與樂。

「救處護處 大依止處。」

慈濟人文志業中心執行長 王端正：「力行菩薩道 福田勤耕。」

證嚴上人開示：「大愛 在台灣，而且台灣 人人都是共同一心，弘揚大道 這是很難能可貴。」

「百萬菩薩 護法湧現。」

