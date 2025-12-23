慈濟北港聯絡處舉辦歲末感恩聯誼 祝福警察及眷屬

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為了感謝警察人員一整年的辛勞付出，慈濟北港聯絡處於23日舉辦了「2025年警察眷屬歲末年終感恩聯誼」活動，並邀請北港分局警察人員及其眷屬共同參與，與慈濟志工們共度溫馨時光。今年的活動特別將原定的12月警聯合勤教移師至慈濟園區，並圍繞「身心靈和諧」的主題，透過多元的節目，為警察及其家庭帶來一份感恩與祝福。

活動由張秀玉老師的古箏演奏拉開序幕，音樂悠揚，讓現場氣氛溫馨愉快。隨後，知名演員簡嘉伶與林乃華也分享了他們從事志工工作後的蛻變經歷，並呼籲大家體會「施比受更有福」的真諦。兩位演員透過自身的經歷，帶來了感人的故事，讓與會者深刻感受到無私奉獻的力量。

慈濟北港聯絡處舉辦了「2025年警察眷屬歲末年終感恩聯誼」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

接著，大林慈醫院肝膽腸胃科柯秉宏醫師為大家主講了「破案可以拼，肝不能拼」的健康講座，分享了肝臟保養及腸胃健康的重要性，並提供了關於常見腸胃病徵兆的預防建議。醫師的專業知識使與會者對健康問題有了更深的了解，也增強了大家對日常保養的重視。

此外，為強化民眾的反詐騙與交通安全觀念，北港分局長陳勇誌也率領預防犯罪宣導團，向現場來賓們進行了反詐騙宣導，提醒大家提高警覺，避免成為詐騙的受害者。分局長在致詞中也感謝每位慈濟師兄姐長期堅守於偏鄉宣導，致力於茹素與環保事業，並特別感謝烹製豐盛蔬食的香積師中姊們的無私付出。他呼籲大家能夠參與蔬食共善的行動，一同愛護地球，為改善日益惡化的環境貢獻力量。

活動最後，大家合影留念，並一同享用豐盛的餐敘，感受這份來自社會各界的溫暖祝福。在大家的歡笑聲中，這場歲末感恩聯誼活動圓滿落幕，不僅加深了警察與眷屬之間的情誼，也讓大家在繁忙的生活中感受到慈濟的愛與關懷。

