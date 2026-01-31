慈濟南投冬令發放 245戶弱勢家庭圍爐迎新年
農曆春節將至，慈濟慈善事業基金會1月31日於南投、草屯、埔里、竹山等地聯絡處同步舉辦冬令發放暨歲末圍爐，共發放245戶包含弱勢家庭與獨居長者前來參加。志工獻上來自全球慈濟人的溫暖與祝福，持續用愛陪伴及關懷弱勢家庭歡喜迎新年。
草屯鎮公所蕭豊琪秘書也代表簡賜勝鎮長親臨關懷與祝福，她表示慈濟人一直秉持著祥和與關懷的精神，將愛傳播出去是安定社會的力量，鎮長也期許要與慈濟ㄧ樣營造祥和的社區，讓社會處處充滿溫暖，最後祝福與會鄉親新年快樂、平安喜樂。
平日受慈濟關懷的戴先生表示，他曾經經商失利過著坎坷的生活，在徬徨無措時巧遇慈濟的協助，加上自己的堅持成立修車工作室，做事踏實有口皆碑，生活也逐漸改善與安穩。同時他也加入慈濟的會員布施種善，因而從手心向上成為手心向下的人，是一種法喜讓愛與善再循環。
圍爐的菜餚是由慈濟志工親手烹煮，每一道菜色帶有濃濃的年味，有火鍋、年菜、美味蔬食等料理，讓這些弱勢的家庭感受溫暖的大家庭。
圍爐現場並安排醫護人員為鄉親健康諮詢，也邀請專業美髮師提供義剪服務，讓弱勢家庭可以容光煥發過新年；書畫志工也在現場揮毫送春聯，與會鄉親吃團圓飯的同時，還可欣賞志工精心準備的表演節目。
慈濟基金會表示，為了讓弱勢家庭也能感受過節氣氛，慈濟每年準備豐盛佳餚，提前與弱勢家庭圍爐迎新春。2026年全台預計辦理56場冬令發放暨圍爐活動，除了部分偏遠山區獨老、及部分離島由志工逐戶發放冬令祝福，其餘場次之冬令發放均搭配圍爐活動。2026年全台冬令發放將近27,000個家庭受惠，這次仍與全聯合作發放冬令物資卡，讓照顧戶可以就近採購過年所需之物資。
(撰文、攝影：許昆龍)
