慈濟南投社區3場次歲末祝福

慈濟南投社區歲末祝福，四日在南投聯絡處舉行三場次，邀約見習志工、慈濟功能團體成員、慈濟會員、社推文教及社區會眾共同參與祈福，天下無災、社會祥和、人心淨化。

慈濟南投聯絡處表示，社區歲末祝福安排上午兩場、下午一場，共三場次，每場安排有四百個坐位，邀約村、里長帶著里民一同參與慈濟的歲末祝福活動，讓社區里民們知道這裡有一個慈濟道場，有空可以來參加社推教育課程，也可以到靜思書軒逛逛、喝茶、喝咖啡…等等，活絡社區道場。

南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、教育處長王淑玲、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、台灣文獻館副館長林明洲、立法委員游顥、南投市代表會主席張惠卿、縣議員宋懷琳、簡千翔、林儒暘、林憶如等，並有多位里長、代表及學校校長出席參加，一起為大眾及家人祈福。

外場也設立有十四個攤位，衛教宣導、防詐宣導、愛心福緣店攤位、春聯揮毫區、竹筒回娘家、竹情茶香、人間菩薩大招生、慈濟Line推廣區等，還有邀請社區社團表演，現場氣氛熱鬧滾滾。

最後證嚴上人，回顧當年慈濟史 盤點生命續慧命。上人勉勵大家莫忘那一年、那一人、那一件事；大家有緣認識慈濟，共同在慈濟為人間付出，不要讓因緣中斷，要步步精進、步步踏實。全球慈濟人所有的人間真實事，都是慈濟人力行菩薩道的真實見證。

上人開示：「我天天看著世界地圖，盤點慈濟的足跡：哪一個國家曾經發生大災難，慈濟人走到當地。希望曾經投入的人都可以回顧，看看自己因為做慈濟而曾經走到那些國家地區，都可以來分享，把文史整理出來，這一部從臺灣走向國際的慈濟歷史，資料很豐富。」大家「盤點生命價值」，就是要大家自我審視人生且自我肯定，在慈濟菩薩道上持續精進。也願淨化人心、社會祥和、天下無災。