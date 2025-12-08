慈濟受邀百年校慶設攤推環保 闖關活動寓教於樂

12月6日上午彰化市快官國小舉行103週年校慶暨社區運動大會。活動中有園遊會、義賣活動、社區運動競賽、表演，親子趣味競賽等，慈濟受邀以「環保愛地球為主題」，設有闖關遊戲，來散播環保種子。

快官國小全校學生只有六十人，學校雖迷你，但在學校的用心籌畫、家長熱心參與及結合社區，活動過程中充滿活力與溫馨。

「愛地球很簡單，只要做好省水、省電、確實回收。」五關遊戲，孩子在志工深入淺出的引導下，學習到許多實用的環保知識。

「啊！香積飯泡冷開水就可食用，好神奇喔！」

「福慧床竟然用寶特瓶製成，真不可思議。」

不少家長來到「慈悲科技」站，讚歎連連外，也了解到慈濟的防災產品都是「以人為本」、「關懷大地」的理念，將科技應用於人道關懷。

環保不是口號，而是力行，誠如教導主任洪家容所言：寓教於樂，讓孩子從遊戲中學習愛護環境，落實生活中。

尤其在推廣「環境永續發展目標」的今天，讓孩子從小理解並實踐環保，今天活動更顯得意義非凡。

撰文／黃春桃；攝影／曾漢儀