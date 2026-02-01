慈濟台南四地同步圍爐 席開155桌送物資濃濃年味

台南慈濟關懷1484戶弱勢家庭及獨老，2月1日上午在台南靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處同時舉行冬令發放暨圍爐活動，除了領取「福慧紅包」發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排義診、義剪、各式應景表演及攤位，讓照顧戶提前感受過年氣氛，席開155桌。慈濟長期關懷的照顧戶也分享他們的歷程與感恩。

今年的冬令發放天氣雖然很冷，但一早來報到的鄉親，除了有收到親切的問候，志工也都為他們一一地在脖子上圍上溫暖的圍巾，讓照顧戶的家人們不僅暖身又暖心。

在台南靜思堂，社會局長郭乃文與志工一起關懷與祝福，郭局長表示，雖然以前來慈濟參加過很多種活動，但今天是第一次參加冬令發放與照顧戶圍爐的活動，她覺得志工在非親非故的情形下，能夠與照顧戶有著非常親切的互動，讓氣氛變成像是一家人，這樣的圍爐對一個文化非常重要。

郭局長看到手上的祝福紅包，心中滿滿的感觸說道：「這個紅包的祝福即屬於慈濟精神、菩薩精神。而每個人都有一個記憶，那要留下什麼記憶較好呢？留下一個最重要的感受，就是有力氣可以照顧自己跟照顧別人。」郭局長也深深感受到「一路上有家人的陪伴就是力量，可以勇敢地往前走。很高興能第一次看到一個個的家庭，在這裡能得到真正祝福，且能將力量帶回去。」

七十多歲黃爺爺獨居，慈濟除了協助房租，更媒合家裡附近的素食店提供愛心便當，為黃爺爺補充所需營養。陪伴志工張旺村表示初接觸黃爺爺時，覺得他的身體狀況不是很好，腳部關節有發炎，走路不太順，但是現在吃素一段時間後，血管可能比較通暢，精神也變好了，黃爺爺表示自己因為飲食有足夠的營養，在社區也有利用空間運動，身體更健康，走路更穩了。

邱女士獨自撫養三個小孩，讀小學二年級的大女兒原本課業落後，參加慈濟與成大合辦的課輔班後，在大學生的引導與陪伴下，學業進步許多，也因此獲得成就感，個性更加開朗。今天邱女士帶著三個孩子同來表示：「本來我很排斥把自家的事情說給別人聽，但一年多來，他們（志工）每個月固定會來關心，我自己目前在家做代工，生活上還算穩定。」

邱女士說本來自己有長照員的工作，想到老么當時才兩歲，所以就找家庭代工，可以邊照顧小孩邊工作，「很感謝慈濟師兄姊的陪伴，讓我的心也有依靠。」

圍爐時刻，「上菜囉......」東西兩側的志工，穿著圍裙、頭部戴著帽子，臉上洋溢著笑容，手上端著火鍋料，輕鬆的腳步，緩緩地整齊畫一地走入每個餐桌旁，送上熱騰騰的佳餚，大家歡喜齊聚圍爐，暖胃更暖心。

年節物資及祝福禮裝在一個精緻的愛心竹筒提袋中，慈濟社工黃維軒說：「愛心竹筒提袋、春聯是由兩個照顧戶家庭的孩子，回饋慈濟人長期陪伴的愛心創作。愛心竹筒提袋構圖是『一個地球、月亮、太陽和愛心投竹筒』，象徵著全球五大洲，不分日夜、地區，都有慈濟人和很多的愛心陪伴，一起讓世界更有溫暖。」

黃維軒指出，現場拿到的馬年春聯，是一位身障孩子大哲（化名）創作，他感恩慈濟人長期愛心陪伴他們一家，把今年的主題「莫忘竹筒歲月初心、永誌法脈宗門弘願」，將奔騰駿馬躍上春聯，用創作靈感，感恩慈濟的大愛給他們奔向希望。

慈濟基金會表示，2026年全台預計辦理56場冬令發放暨圍爐活動，預計將近2萬7千個家庭受惠，無法親自到場的照顧戶或獨老，將由慈濟志工逐戶發放。

