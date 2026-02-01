慈濟台南關懷1484戶弱勢及獨老 席開155桌

慈濟台南4地同步圍爐席開155桌





台南慈濟關懷1484戶弱勢家庭及獨老，2月1日上午在台南靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處同時舉行冬令發放暨圍爐活動，除了領取「福慧紅包」發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排義診、義剪、各式應景表演及攤位，讓照顧戶提前感受過年氣氛，席開155桌。

今年的冬令發放天氣雖然很冷，但一早來報到的鄉親，除了有收到親切的問候，志工也都為他們一一地在脖子上圍上溫暖的圍巾，讓照顧戶的家人們不僅暖身又暖心。

社會局長郭乃文與志工在台南靜思堂，一起關懷與祝福，郭局長表示，雖然以前來慈濟參加過很多種活動，但今天是第一次參加冬令發放與照顧戶圍爐的活動，她覺得志工在非親非故的情形下，能夠與照顧戶有著非常親切的互動，讓氣氛變成像是一家人，這樣的圍爐對一個文化非常重要。

慈濟基金會表示，2026年全台預計辦理56場冬令發放暨圍爐活動，預計將近2萬7千個家庭受惠，無法親自到場的照顧戶或獨老，將由慈濟志工逐戶發放。

