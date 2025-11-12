慈濟啟動蘇澳災後應變 供2千熱食協助災後復原

鳳凰颱風外圍環流造成許多縣市豪大雨，造成多處淹水、土石流。截至11月12日中午，宜蘭慈濟已提供70多張福慧床到安置撤離民眾的地點，11月12日啟動熱食服務，提供200份早餐、2000份午餐便當，並於蘇澳鎮公所設立服務定點。宜蘭慈濟志工已分多條動線勘災，持續準備熱食、清掃、安心家訪規劃，持續進行救災應變工作。

宜蘭縣受豪大雨影響，多處地區11月11日陸續傳出淹水、土石流災情，宜蘭慈濟志工11月11日在防災協調中心群組陸續回報受災區域災況，並且開始規劃救災工作。

廣告 廣告

11月12日一早，慈濟志工提供200份早餐包含麵包和養生奶，送到蘇澳鎮公所給撤離居民及救災工作人員。因災後多處淹水無法煮食，慈濟已於慈濟宜蘭園區煮熱食，中午提供2000個便當送到災區，預計晚餐會再加入羅東慈濟聯絡處、蘇澳慈濟環保站提供熱食服務。

宜蘭慈濟災害應變中心召集人吳宏泰指出，我們在3天前就在注意鳳凰颱風的動向，覺得跟10幾年前的梅姬颱風路徑很像，我們就開始做準備，也與蘇澳鎮公所保持聯繫。因為雨很大，福慧床需求量增加，昨晚(11月11日)透過國軍運送。熱食部分，昨天傍晚就請香積組預先備料，我們發現這不是單一地點的災害，即使一開始只接到2百多個熱食需求，我們仍預先準備2千個，還沒中午已陸續發出。

慈濟也在蘇澳鎮公所提供的位置設立服務點，提供民眾熱食與物資需求登記，並分五條動線到災區勘災，前往蘇澳鎮中山路、中原路、蘇南路、民貴街、蘇東路、聖湖里、聖愛里、南方澳等地勘災，同時也調度福慧床、關懷物資，陸續到達宜蘭慈濟的聯絡點。

廣告 廣告

吳宏泰表示，我們會視天候狀況投入救災工作，包含清掃服務、安心家訪，持續視災況與團隊做討論，期望受災鄉親可以盡速恢復正常生活。

撰文／陳誼謙，攝影／廖月鳳、許台生、宜蘭慈濟災害應變中心