慈濟啟動跨宗教和平之旅 奉上「無量義經」心燈予教宗

清修士陳思擔代表慈濟向教宗呈上靜思精舍手作的《無量義經》心燈

為促進國際間宗教交流與互動，慈濟基金會於2025年11月進行跨宗教和平之旅，從台灣花蓮靜思精舍出發，先後走入阿布達比與梵蒂岡，與伊斯蘭及天主教宗教領袖進行深度對話。此次行程亦恰逢梵蒂岡每二十五年舉行一次的禧年（Jubilee），慈濟代表團受邀參與相關活動，使這趟跨宗教交流更具歷史意義。

教宗教宗良十四世在聖伯多祿廣場公開接見跨宗教團隊。

慈濟基金會這趟跨宗教旅程的緣起，可追溯至2021年疫情期間馬來西亞慈濟與馬來西亞天主教主教團等17個跨宗教組織攜手合作，共同為艱困時期的脆弱族群提供醫療物資與生活援助。

拜會天主教靈醫會Father Aris

慈濟志工與天主教會在共同服務中累積深厚情誼，彼此看見對方信仰中慈悲、愛與服務的共同價值，進而開啟雙方更長遠的跨宗教交流，促成今年三大宗教共同踏上促進和平的旅程。

拜會梵蒂岡促進全人發展部Sr. Alessandra Smerilli修女

本次團隊由慈濟靜思精舍清修士陳思擔、慈濟基金會曾慈慧國際長、慈濟雪隆分會董秀美副執行長、田金香副執行長等共八位成員。跨宗教代表以和平、慈悲與共善的精神同行，希望在世界動盪之際，透過宗教間的合作為人類帶來更多可能。

拜會Paolo Martinelli南阿拉伯天主教宗座代牧主教

十一月三日至九日，慈濟與馬來西亞天主教吉隆坡總教區人類發展辦公室（AOHD）代表在靜思精舍展開佛教交流，包括慈濟四大志業參訪、法師圓頂儀式暨清修士授證典禮、靜思精舍出坡體驗等活動，並拜會證嚴法師。雙方以平等與開放態度分享慈善行動與信仰中的共同價值，為跨宗教交流奠下穩固基礎。

馬來西亞天主教吉隆坡總教區人類發展辦公室（AOHD）拜會證嚴法師

十一月十一日至十五日，慈濟代表團前往阿布達比，拜會穆斯林世界的核心宗教領袖。促進穆斯林社會和平論壇主席(Forum for Promoting Peace in Muslim Societies) H.E. Sheikh Abdullah bin Bayyah 接見代表團時，特別強調跨宗教和平不只是共存，而是應活在彼此的喜悅之中。

慈濟拜會穆斯林世界核心宗教領袖促進穆斯林社會和平論壇主席 H.E. Sheikh Abdullah bin Bayyah

跨宗教團隊也拜會穆斯林長老理事會（Muslim Council of Elders）祕書長 H.E. Judge Mohamed Abdelsalam。他指出，今日世界面臨的挑戰超越任何宗教自身可獨自解決的範圍，沒有任何一個宗教能單獨建造更好的世界，但如果宗教能攜手，這世界便能擁有希望。

跨宗教團隊拜會穆斯林長老理事會秘書長H.E. Judge Mohamed Abdelsalam

十一月十六日至二十一日，慈濟代表團抵達梵蒂岡，參與天主教禧年期間的宗教活動，並於行程中由清修士陳思擔代表證嚴法師及靜思精舍向教宗呈上靜思精舍手作的《無量義經》心燈。心燈象徵佛教慈悲智慧的光明，也象徵宗教彼此照亮、互相成就的力量。

拜會Fr. Marcus Solo梵蒂岡宗教交談部

此次跨宗教之旅促成佛教、伊斯蘭與天主教三方深入交流，各宗教領袖皆一致肯定跨宗教合作是促進世界和平的重要力量。慈濟基金會表示，未來將持續深化在和平倡議、人道救援、弱勢關懷等領域的跨宗教合作，以證嚴法師「無緣大慈、同體大悲」的精神為基礎，攜手宗教夥伴共同為世界帶來更安定和諧的未來。

拜會宗座科學院和宗座社會科學院院長Cardinal Peter Turkson樞機主教

撰文、攝影／陳思擔提供