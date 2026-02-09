慈濟嘉義聯絡處在寒冬中有著暖心的冬令圍爐

將近再一個星期，就是二○二六年春節過年。2月8日，慈濟嘉義聯絡處舉辦「2025年慈濟嘉義區冬令發放圍爐暨歲末祝福」，場外義剪區座無虛席，整理好個人儀容過個好年，還有溫暖與貼心的紅豆餅、糖葫蘆與棉花糖，共同溫暖大人與小孩的手。

場內迎來八十一戶感恩戶共一百七十六人。且設有義診站、惜福愛物區、環保闖關區、春聯與咖啡饗宴區，照顧與會人士的健康也傳遞幸福的訊息。今天參與活動的志工近二百八十位，一起獻上溫暖的祝福，祝福彼此「馬上吉祥」「馬上平安與年年春」。與會來賓均領有冬令發放結緣品與歲末祝福的紅包，希望大家一起過好年，年年春。

嘉義市民政處處長楊張建南，說「戶外天氣極寒冷，但是會場內充滿溫暖。『愛和關懷』世界充滿愛和關懷，是慈濟人的最佳寫照，感恩慈濟人1140706時，嘉義區風災嚴重，協助房屋修繕或是校園整理。慈濟人帶著慈悲心走入災區，讓災區重燃希望，帶著愛和關懷的情懷付出，感恩您們，祝福大家『馬上幸福』很溫暖。」

社區媽媽舞蹈班〈大團圓〉音樂響起「人人在門前貼春聯，手牽手心團圓，大團圓、大團圓，恭喜恭喜樂團圓」；師兄組成的「千手觀音」，更讓人攝心與動容，〈牽手世界〉音樂響起「因為慈悲讓生命寬闊，因為感恩讓生命歡喜」，共同匯聚愛的力量，讓祝福就在你的身邊。

圍爐用餐時，聽著陶笛與二胡表演，志工陳明足師姊統籌料理十道菜，足以媲美餐廳的滿漢全席餐。素雞湯、拼盤、素羹、栗子鮮味雞、披薩與油飯、蘆筍百菇素炒、原味猴菇、十全大補湯，最後還有紅豆湯圓、咖啡蛋糕。

席開三十四桌，勞動十位上菜組師兄。志工蔡芳明，首次擔任上菜師兄，他說：上菜師兄穿著制服代表慈濟的人文，以前是雙手端菜地出菜，這次改以手推車出菜，感到很幸福。當一道道菜出來，讓感恩戶們食指大動，看著很歡喜，甚至最後，他們說還有？還有？我們都吃飽了！那種喜悅感到歡喜。誠如上人說的，冬令歲末祝福就是要讓大家吃飽與領個物資回去，過個好年。讓慈濟志業，慈善志業在社區深根發芽與茁壯。

同時，慈濟嘉義診所蔡任弼醫師，關心大家的健康，以個案方式引導大家，了解與關心腎臟功能（排水、排毒、造血、骨頭、血壓），了解甚麼是慢性腎臟病、腎臟病的徵兆，泡泡尿，血尿是否危急。甚至，慢性腎臟病，多吃蔬菜水果，做運動多喝水，家人一起陪伴改善偏向蔬食的飲食，都可以有控制的效果。

圍爐最後，仍有猜謎送春聯活動，與會大朋友、小朋友，均悉回答慈濟關懷活動有甚麼？送熱食，協助清掃校園恢復校園安全，協助房屋修繕......等慈善會務，彼此滿懷感恩賦歸。

撰文／汪瑞娟；攝影／劉志銘、黃稜淵、林秀霙、王翠雲