慈濟四大志業辭歲 回憶滋養邁向60年

慈善、醫療、教育、人文，慈濟四大志業主管與同仁，今天(2月12日)上午到花蓮靜思精舍向上人辭歲拜年，還有來自各地慈院，以及人文志業連線參與，齊聲向彼此祝賀新年快樂。其中，不僅盤點2025年的點滴足跡，今年邁向慈濟60，四大志業更期許在各自的專業領域中，持續深耕，攜手創造愛與善。

證嚴上人開示：「我看到了這一部，真正的精神都提上來了。」

慈濟四大志業主管齊聚，今天上午到靜思精舍，向上人辭歲拜年。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們盤點了我們生命的價值，我們認為2025年，是一個非常豐碩，感恩的一年。」

慈濟醫療財團法人執行長 林俊龍：「感恩所有的志業體，對我們的幫忙，最要感恩上人，創造慈濟世界。」

慈濟教育志業執行長 王本榮：「感恩上人、全球慈濟人、精舍師父，以及我們志業體的護持，讓慈大、慈濟的教育能夠，有非常好的學風、校風。」

慈濟傳播人文志業基金會執行長 王端正：「我們還是一個信念，一個慈悲利他 上人的宏願，那就是我們的安身立命跟，心靈皈依的地方。」

盤點2025，各個專業領域備受肯定，獲獎不斷。而視訊線上，還有各地慈院，以及關渡靜思堂，人文志業主管同仁，齊聲祝賀，新年快樂。

證嚴上人開示：「有了慈善，就開始看見了病苦，所以就是醫療，醫療才會體會到需要人才，所以教育，我們(有)慈善、醫療、教育，還是美中不足，所以人文，可以時常到處看，我們需要有人來報導，善的人間、苦的人間、愛的人間。」

從慈善、醫療、教育、人文，環環相扣，邁入新的一年，更要把握當下、共善共福。

