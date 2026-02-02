慈濟在嘉義太保及水上國中舉辦社區歲末祝福

慈濟嘉義太保共修處及嘉義水上區於2月1日分別舉行慈濟社區歲末祝福，15度的低溫依舊踴入大批社區民眾祈願與接受祝福。

2月1日清晨七點時分，在嘉義太保共修處，十五度寒流來襲的低溫， 100多位慈濟志工們即在慈濟嘉義太保共修處忙著準備，映入眼簾特別的是茄冬樹下搭著高高的大紅帳篷，還準備了二個大螢幕，有如過年般喜慶洋洋，志工們早已忙得不可開交，映入眼簾而且特別的是嘉義唯一一場在室外茄冬樹下舉辦，溫馨而且草根味十足的社區歲末祝福。

廣告 廣告

約略八點時分遠遠地見到田間小路忽然有大型的遊覽車，緩緩地來到慈濟太保共修處，來自嘉義縣太保市、六腳鄉地區的鄉親分別乘坐六輛遊覽車，邀約一起來參加「2025年慈濟嘉義區太保共修處歲末祝福感恩會」，鄉親們扶老攜幼地來參與。

「日子都順心、圓滿心自在、善緣福常在、心寬人平安、平安過好年、福氣滿滿滿」一進門口就有摸彩活動摸彩球送上好話一句，送給來參加的每一位鄉親，近五百位的鄉親將會場坐得爆滿且座無處席，還一直追加椅子。

志工們邀約社區的鄉親團體表演，有來自三義社區發展協會「印度之歌」、崙仔頂里「HAULI HAULI」、灣北辣媽舞蹈團「Lady Gaga – Abracadabra」、太保里流行舞蹈「催淚去」、太保長青劇點「桃花笑」社區媽媽們一團接著一團，穿著五彩繽紛色彩鮮豔的服裝粉墨登場，熱情地揭開活動的序幕。

緊接著螢幕上播放慈濟「安美專案」深入社區的影片，此時兩位遠從花蓮精舍的德寰師父與德林師父翩然蒞臨，大家起立虔誠唱頌梵唄；精舍師父帶領大眾一起唱頌「開經偈」，螢幕上再見證2025年慈濟於海內外耕耘的足跡，法華精神入群膚苦難、開道鋪路、慈善關懷等。

大家引領期待的時刻來臨，精舍師父帶來上人的福慧紅包，鄉親們雙手合十虔誠地依序上台領紅包。

全體專心地聆聽德林師父開示：「很高興第一次來到貴寶地，很感恩大家的護持，原本以為來這裡很不方便，擔心下雨請志工們趕搭帳篷，發現這裡有很多的長者，雖然在戶外舉辦，但是看到大家人人都有好福氣，天就有好天氣非常好，趁新年的味道還很濃厚，祝福大家幸福美滿一輩子，造福要靠自己造，如何造福？可以很簡單的造福，第一就是吃素，上人說：『非素不可，不要吃欠債餐』；第二就是莫忘竹筒歲月初心，起善心行善行，日日行善、日日造福，新一年的開始就要有智慧的造福行善，祝福大家有幸福美好的人生。」

還有證嚴上人帶來溫馨的祝福：「每天看著新聞，天下國際四大不調愈看愈苦，人間無常體會眾生苦，人人要覺知由知而悟，發揮大愛的精神，要知福、惜福、再造福，祝福大家、、、、、、」。

「祈禱」的歌聲從耳邊傳來，大家雙手捧燈、點亮心燈的一刻，也是精舍師父帶領大眾一起虔誠祈禱的時刻。德寰師父帶領大眾發願：「祝福大家做一個能幫助人的人，做一個能救人的人，人多力量大，用心祈求發願，大家以虔誠的心發願，願願皆圓滿，祝福大家闔家平安，萬事順利天下無災無難。」

熱鬧的場景再度上場，來自六腳鄉工廠村笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇國寶級的表演「素蘭要出嫁」、嘉義縣健康促進關懷協會「拉斯普丁」、三義社區發展協會「風情吉特巴」、崙仔頂里「敬女人」、溪北月眉長青活力站「好命噹噹」，灣北辣媽舞蹈團「達爾文步伐」，過溝社區「多看一眼、寶島曼波」，後庄社區發展協會「船頂的歐吉桑」，春珠舞跳團「大好日子嗨起來」，一首接一首膾炙人口、熱情有勁的歌曲、舞蹈表演，贏得現場熱情的掌聲不斷，一時間熱鬧非凡。

市集就在場外的路邊上，還有「富有愛心店」：素乳積素食、素食滷、養生飲料，嚴淑玲哥哥嚴文聰的樂活養生書法攤，當場揮毫新年春聯送給會眾，祝褔大家平安開心過好年；瀰力農產行的有機香蕉、各類水果、好吃的脆蛋捲、土雞蛋等，楠西農產品，還有人間菩薩招生區，志工們使出渾身解數，期待能有更多的志工來參加，不僅是愛心的分享更是善念的傳遞。

去年剛從科技業退休，現場揮毫寫春聯的嚴文聰說：「在妹妹的邀請下，覺得慈濟的所做讓我很嚮往，希望能協助與參加志工，寫書法有三十多年的時間，書法是結合文武的活動，將書法文化推廣傳承，這次剛好寫春聯，將平時的修身養性發揮，過年過節寫春聯，覺得是很有意義的活動，妹妹邀約就來參與，把所學的技藝來發揮，讓大家感受過新年的氣氛，也把祝福送給大家！」

六腳鄉工廠村黃江正村長表示：「覺得歲末的感恩會非常的棒，會帶我們社區的阿公阿嬤們來參加，一是希望透過這些懸絲偶，讓大家了解能夠保留傳統文化；二是拿福慧紅包，對我們來說是非常棒的活動，讓大家對於身口意，存好心、說好話、做好事，能夠讓大家有福報，透過這樣的方式讓大家增長智慧、福慧雙修，希望明年能繼續帶更多的人來參加 。」

手裡拿著懸絲偶，也是表演者扮演新郎的蔡春琴女士說：「是傳播和傳承，傳承文化、傳播愛心喜樂，像今天快過年了！帶來喜樂的表演，很開心的帶給大家新年新氣象的表演。」

近午時分，和熙的陽光初展笑顏，金色的光芒灑落在田梗上，社區歲末祝福也進入尾聲，大家帶著滿心歡喜的心情，更提著滿滿的福袋踏上歸程，也為今日的活動畫下圓滿的句點。

在嘉義水上地區，2月1日陰冷潮濕的星期天下午，位於水上鄉水上國中的校園裡，舉辦了一場溫馨感人的歲末祝福活動。

下午一點左右，鄉親們不畏寒涼天氣，絡繹不絕前來參加。嘉義志玄文教中心也貼心準備素章魚燒，與水上會眾分享；志工們更安排寓教於樂的環保宣導活動，讓大家在輕鬆互動中深化環保教育，落實於日常生活。

靜思精舍德林師父特別提到，感恩外頭飄著細雨，大家仍願意前來共襄盛舉，令人深受感動。

活動中播放一年回顧影片後，會眾賴女士有感而發地表示，無論發生什麼災難，總能看見慈濟志工第一時間投入救援，令人十分感動；也有會眾忍不住頻頻拭淚。

水上鄉大家長林湘亭鄉長也特別感謝慈濟志工的付出，在連續多個颱風侵襲、鄉親淹水成災之際，志工們總是即時現身相助，早已成為水上鄉不可或缺的重要後盾。

撰文／張小娟、吳月雲；攝影／林家芸、劉志銘