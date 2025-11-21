慈濟基金會主辦 高雄杉林大愛園區長者健走

慈濟基金會主辦高雄市杉林大愛園區長者健走活動，不僅貼心安排三種不同的健走路線，還有志工陪同一起走，銀髮長輩大展身手，就連高齡90多歲也要走，另外長照據點長輩也上台表演才藝，人人活力十足。

「點燃火把，薪火相傳。」

部落傳統火祭儀式祈福，慈濟主辦杉林大愛園區長者健走正式開始。

「(鳴笛)開始健走了。」

慈濟貼心幫長輩設計了1、3、5三種公里數，不同路線健走，還有志工在各路線陪走，長輩們不落人後，杵著登山杖也要趕來參加。

長輩 朱蔥：「很好(怎麼好)身體比較健康，(你幾歲)我92歲。」

長輩 江玉霞：「對身體有益有幫助。」

除了健走外，來自台南、高雄、屏東多處長照據點長輩更卯足全力、輪番上陣演出，高齡97歲阿媽還是敲竹板高手。

慈濟長照學員 李順娣：「很好很好，(打鼓你學多久)，打鼓哦，忘記了啦。」

慈濟長照學員 賴麗松：「我們第一次來覺得興奮，有節目表演大家歡呼，真的很熱鬧。」

高市杉林區公所區長 蕭見益：「要活的久、活得老，真的不是問題，可是我覺得最重要是活得健康，所以說慈濟辦這個活動，我們覺得很有意義，讓大家可以動起來。」

慈濟基金會社工 卓素霞：「透過整個活動這個流程，讓我們的長輩，能達到身心靈的療癒，讓我們長輩走出來，讓社區都看到他們。」

透過長照據點的聯誼及健走活動，猶如嘉年華會，長輩各個眉開眼笑，展現銀髮族滿滿的活力。

