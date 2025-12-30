慈濟基金會寒冬送暖 贈移民署高雄收容所物資

歲末年終是感恩的時刻，移民署南區事務大隊高雄收容所關懷所內受收容人，特別攜手慈濟基金會，舉辦「大愛共善‧寒冬送暖」活動，希望以實際行動帶給這群外籍朋友不一樣的感受，同時迎接嶄新的一年。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，在凜冽寒冬中，慈濟基金會送愛到南臺灣，由潘機利師兄代表致贈，並特別準備禦寒外套，希望為這群外籍朋友增添暖意；此外，慈濟基金會還貼心贈送旅行背袋，不僅方便受收容人返鄉時攜帶個人隨身物品，更象徵將臺灣滿滿的祝福裝入袋中，平安返回母國！活動現場還有數名精通越南語、印尼語等志工，用他們最熟悉的母國語言，親聲問候與傳遞祝福。

來自印尼的「小芳」說，有時臺灣的冬天真的好冷，穿上這麼一件保暖又帥氣的外套，再冷都不怕了！來自越南的「阿凱」說，我原本的背包用了好久都快破了，好擔心回家時東西掉出來，現在居然送我一個漂亮的背袋，很大可以裝很多東西耶。

高雄收容所鄧宇哲所長表示，感謝慈濟基金會親送溫暖，用善意和關懷彰顯人性美好的一面；冬不畏寒，只因愛從不缺席！在這個歲末時節，所方精心安排，整合外界愛心與資源，希望這群外籍朋友迎接充滿溫暖與希望的新年！