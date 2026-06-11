慈濟基金會赴埔里警分局致贈感恩愛心粽

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雙節齊慶暖警心分局長陳孟君代表接受。（警方提供）

▲雙節齊慶暖警心分局長陳孟君代表接受。（警方提供）

端午佳節將至，適逢一年一度的「警察節」，在雙節同慶的溫馨時刻，慈濟基金會特別籌畫「雙節獻禮」感恩關懷活動，慈濟志工團隊準備了應節的愛心粽子親赴埔里警分局，向終年奮戰在治安與交通第一線、默默為地方奉獻的辛勞警察同仁表達崇高敬意。

慈濟志工表示，警察同仁不分晝夜、無懼風雨地守護埔里地區的交通安全與社會治安，每逢佳節更是犧牲與家人團聚的時間堅守崗位，因此，志工們特別送上熱騰騰的愛心粽，希望為終日奔波勞碌的波麗士大人們補充體力，並帶來社會大眾的溫暖支持。

分局長陳孟君表示，由衷感謝慈濟基金會長年對警政工作的愛護，這顆小小的粽子凝聚了厚重的社會正能量，讓第一線同仁深受感動，為表達警方由衷的謝意，分局長也特別回贈感謝狀給慈濟基金會，象徵警民攜手守護地方的深厚情誼。