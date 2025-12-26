慈濟基金會關懷駐軍 感謝臺東官兵馳援花蓮

記者孫建屏／綜合報導

花蓮縣光復鄉因堰塞湖於9月份發生溢流導致嚴重災情，臺東地區部隊第一時間投入災害救援任務，為感謝救災官兵辛勞，佛教慈濟慈善事業基金會昨日慰訪駐軍，由公共傳播處公共關係組組長劉鈞安率團前往陸軍臺東地區指揮部，致贈1千份的慰問品，向不畏艱辛，積極投入災後復原工作的官兵，致上最深的敬意。

敬軍團一行由臺東縣軍人服務站站長曾仁政陪同慰訪，受到東指部指揮官胡少將和官兵代表的熱誠歡迎，胡指揮官除感謝基金會撥冗敬軍慰問，為官兵帶來最大的精神鼓舞外；並強調，全體弟兄姊妹必會戮力戰訓本務，持續展現堅定、勇毅的守護力量，來捍衛國家、守護人民。

劉鈞安表示，此次花蓮光復地區災情慘重，國軍官兵不畏風雨，日以繼夜投入救災及災後復原工作，努力讓居民早日重建生活，犧牲奉獻精神令人感佩，對國家、百姓的貢獻國人有目共睹，不只體現了「人飢己飢、人溺己溺」的大愛精神，同時也展現國軍是守護國家最堅強及穩定的力量。

慈濟基金會慰訪東指部，向不畏艱辛，積極投入災後復原工作的駐軍官兵們，致上最深的敬意和謝忱。（臺東縣軍人服務站提供）