慈濟基金會 獲台灣永續能源基金會4獎殊榮

鼓勵民間企業機構永續發展，台灣永續能源基金會舉辦企業論壇，與年度頒獎典禮，慈濟慈善基金會和花蓮慈濟醫院，在一千多家企業中，分別囊括四項大獎以及台灣健康醫院績優獎等獎項，而不論慈善或醫療志業，截至今年為止，已經榮獲超過18個永續相關的獎項，期許各界共善，讓力量加乘。

「共四項獎項。」

2025全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，慈濟基金會在1075家台灣企業中，脫穎而出。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們這四個獎項，都是多年來，全球慈濟人，一起努力共同的結果，在實踐獎上面就全球永續，我們是得到實踐類的，這個是主要是我們在莫三比克，上人的翻轉非洲。」

廣告 廣告

慈濟基金會在這次競逐中，共囊括四項獎項。在全球企業永續獎上，拿到了最佳實踐獎和永續報告書獎銀獎，而在台灣企業永續獎上，勇奪社會共榮領袖獎以及資訊安全領袖獎。

值得一提的是，慈濟在非洲莫三比克跨海救災的希望工程，是這次拿到最佳實踐獎的關鍵，當地主導慈善推動的核心傅迪諾，遠渡重洋，受邀演說。

莫三比克慈濟志工 傅迪諾：「非常感恩能夠看到，我們慈濟所做的，在上人的領導之下，也已經被全球所看見。」

「花蓮慈濟醫院獲得，台灣永續績優醫院的兩項獎項。」

而醫療救災不落人後，花蓮慈濟醫院今年也蟬連獲獎，榮獲台灣健康醫院績優獎和台灣永續報告書的銅級獎項。

花蓮慈濟醫院副院長 吳彬安：「因為我們慈濟體系，在上人的帶領之下，還有我們醫療是跟著慈善走，所以事實上，這一塊在醫療永續，也是一直都在發揮。」

跨國人道救援，慈濟截至今年為止，拿到超過18個永續發展的相關獎項，期許各界共善，力量加乘。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟大學生日快樂 再生環保蛋糕入場

醫療希望在花蓮 林欣榮新書引共鳴

