慈濟大學二項延緩失能方案獲花蓮縣衛生局肯定

慈濟大學二項高齡運動方案獲花蓮縣衛生局肯定

捷報！慈濟大學榮獲花蓮縣衛生局「預防及延緩失能照護方案」二項獎項！分別是新方案組第2名的「長者適性運動－增力穩行尿防漏、健康老化快樂過」，以及既有方案組第3名的「彈力拉拉操」，再度證明慈濟大學在打造高齡友善、健康活躍的方案研發與執行表現卓越！

花蓮縣衛生局表示，因應人口快速老化及高齡社會衍伸的問題，包含營養和運動不足、慢性病、身體功能及認知退化，以至於失能及失智照護等。為此，辦理「預防及延緩失能照護計畫」，透過向醫事及相關專業團體徵求照護方案，服務健康、亞健康、輕中度失能或失智長者，促進長者健康。

「長者適性運動－增力穩行尿防漏、健康老化快樂過」獲新方案組第2名

榮獲「預防及延緩失能照護計畫」新方案組第2名「長者適性運動－增力穩行尿防漏、健康老化快樂過」的方案主持人慈濟大學體育教學中心主任陳聰毅教授，設計了強化肌力、營養管理、提升生活功能的模組方案。從坐姿、站姿基本體操、下肢、腹部肌力訓練，再搭配增肌飲食、避免肌少症的營養指導，全方位的提升長輩行動能力。尤其，運動部分強調骨盆底肌的訓練，減少老人家漏尿困擾，再配合認知訓練的方塊踏步運動，延緩腦部功能衰退。

長者適性運動－增力穩行尿防漏、健康老化快樂過

特別的是，「長者適性運動－增力穩行尿防漏、健康老化快樂過」特地設計六張運動處方記錄卡，全部附上訓練動作照片，也加入聽力、視力和預防憂鬱的衛教宣導。經過約九個月的推動，已累計開設16個班次，除花蓮縣外，更擴展至台北市及新北市。研究結果顯示，80歲以上參與課程的長者在認知功能、行動能力、營養狀態及情緒健康等多方面均有顯著改善，並且上廁所途中漏尿的情形明顯減少，生活自理功能與信心大幅提升。本方案不僅是運動訓練，更是整合生理、心理與社會健康的全人關懷行動。未來將持續擴大推廣，期望讓更多長者能「動得健康、活得有尊嚴」，實踐「快樂老化、幸福共好」的理念。

榮獲「預防及延緩失能照護計畫」既有方案組第3名「彈力拉拉操」的方案主持人慈濟大學護理系講師蔡欣晏表示，光是今年度，就有8個花蓮在地長照失智社區據點，推動為期12週的彈力拉拉操方案，不但融入伸展、平衡、有氧、阻力等多元運動，漸進式來增進阻力、強化肌肉力量，進而延緩失能速度。還不忘結合懷舊歌曲，鼓勵長輩一起哼唱，提升運動的興趣、互動性與持續動機。儘管對上了年紀的老人家來說，3個月的彈力帶拉拉操，雖然稱不上「游刃有餘」，卻是能避免「連滾帶爬」跌倒的第一步！

彈力拉拉操

特別的是，「彈力拉拉操」強調培訓在地人才，也就是積極強化長照失智社區據點的指導員和協助員的專業技能和心理激勵技巧，才能讓方案不至於曇花一現。尤其，從2017年起至今，已累積131人次指導員回訓，並製作高齡彈力帶教學影片，得以融入各單位常規活動和永續推動，促進社區長者預防及延緩失能的目的。

慈濟大學榮獲花蓮縣衛生局「預防及延緩失能照護方案」二項獎項，並非紙上談兵，而是積極回應長者多元需求，展現高度的專業性與在地連結，透過預防和延緩失能照護方案，讓年長者不再只是被照顧者，而是能自主經營老年生活，持續發揮長者的價值與尊嚴。

「彈力拉拉操」獲既有方案組第3名

撰文／葉秀品；攝影／慈濟大學