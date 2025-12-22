慈濟大學兩門MOOC課程榮獲教育部肯定

慈濟大學數位學習課程團隊參與「2025 ELOE 數位學習國際研討會」特色成果展

114年12月16日至17日舉行之「2025 ELOE數位學習國際研討會暨開放教育論壇」中，慈濟大學表現亮眼，兩門MOOC課程分別榮獲教育部「磨課師標竿課程獎」之「最佳課程推廣獎」與「最佳互動經營獎」，這是慈濟大學長期深耕數位教學的成果，也為校內教職員在數位學習推動上注入莫大信心。

「最佳課程推廣獎」永續星球面面觀，永續暨防災碩士學位學程 邱奕儒老師

教育部「磨課師標竿課程獎」為全國性MOOC課程徵選活動，每四年辦理一次，評選標準嚴謹。參選課程須上架於公開MOOC平台、開放社會大眾修課，單次開課平均修課人數須超過500人，通過率達10%以上，並具備完整影音教材、師生互動、學習評量及明確學習歷程設計，同時從課程設計、教學互動、科技應用與推廣成效等面向進行整體評比，且不得為曾獲獎課程。此次慈濟大學能於眾多優秀課程中脫穎而出，代表慈大濟大學的數位課程在內容品質與社會影響力上，都獲得高度肯定。

「最佳課程推廣獎」的《永續星球面面觀》MOOC課程，由邱奕儒老師規劃與授課

榮獲「最佳課程推廣獎」的《永續星球面面觀》MOOC課程，由邱奕儒老師規劃與授課，以「永續生存之道」為核心主軸，結合360度實景影像與互動式學習設計，引導學習者從自然、生態與社會等多元面向理解聯合國永續發展目標（SDGs）。該課程不僅於臺灣開課，也成功推廣至馬來西亞及慈濟志工體系，將守護地球的理念轉化為具體行動，累計修課人數已超過3,500人。

「最佳互動經營獎」的《食物能量解密》課程，則由謝婉華與李惠春老師共同授課

另一門榮獲「最佳互動經營獎」的《食物能量解密》課程，則由謝婉華與李惠春老師共同授課，從生活出發，結合AR、VR科技與健康議題，帶領學習者認識營養代謝，建立健康飲食觀念。課程以「吃得快樂，也吃得健康」為核心理念，目前已推廣至全國15所高中及多所大學，累積修課人數達3,700人，互動與學習成果深獲好評。

「最佳互動經營獎」食物能量解密，公衛系謝婉華老師、醫學系李惠春老師

謝婉華老師表示，從MOOC到遠距教學的歷程中，團隊嘗試將抽象的概念變得有感，讓學生在日常中看見學習的價值，「能夠被看見，是一種溫暖而重要的肯定。」李惠春老師則指出，感謝教育部長期對教學現場的支持，此次獲獎不僅是對教師個人的肯定，更是對整個教學團隊努力的回應，未來將持續打造更具深度且貼近學生需求的線上學習體驗。

慈濟大學受主辦單位邀請進行特色展示，以《食物能量解密》MOOC課程結合MR混合實境技術

除課程獲獎外，慈濟大學於本次論壇中亦發表三篇教學與研究成果，主題涵蓋AI時代下的自主學習、學習歷程分析，以及數位教材教學效能評估。同時，慈濟大學亦受主辦單位邀請進行教學成果展示，以《食物能量解密》MOOC課程結合MR混合實境技術，視覺化粒線體與能量生成機制，協助學生突破抽象理解的障礙。

透過3D模擬呈現粒線體與能量代謝過程，讓抽象的生化知識具體化、視覺化，協助學生突破

慈濟大學推動MOOC課程已逾十年，從最初單一課程的嘗試，到今日兩門課程同時獲獎，是整個課程團隊與行政單位長期耕耘的成果。未來，慈濟大學將持續結合跨校聯盟、學習分析與AI技術，打造更適合自主學習的課程環境，讓開放教育真正走入生活、走入人心，陪伴每一位學習者自在探索、持續成長，一起邁向數位學習的下一個階段。

教育部資科司邱仁傑副司長親自蒞臨成果展，肯定各校在教學創新、平台應用與數位學習

