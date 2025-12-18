慈濟大學師生作品獲首爾國際發明展銀牌肯定

物治系團隊獲「2025首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）」銀牌獎肯定

慈濟大學醫學院物理治療學系在創新創新研發與跨領域合作上再傳捷報。楊志鴻老師與學生團隊，以創新醫療輔具作品參加「2025 SIIF 韓國首爾國際發明展 (2025 SIIF Korea International Interventions Fair）」，在多國競賽作品中脫穎而出，榮獲銀牌獎肯定。此次由楊志鴻老師及學生林彥根代表學校，12月3日至6日前往韓國首爾參展，展現慈濟大學在醫療專業、創新研發與國際交流上的深厚實力，也落實「課堂構想到國際舞台，銜接專利與技術轉移」的培育路徑。

本次獲獎作品由物理治療學系楊志鴻老師指導，學生林芃穎、林彥根、林采宣及張子明共同參與研發，源自課程與專題研究的構想，從臨床實務需求出發，逐步發展為具體且具應用潛力的發明原型。團隊在楊老師帶領下，結合臨床觀察與使用者經驗，透過需求分析、原型設計與反覆測試，將抽象概念轉化為可驗證、可操作的系統，同時系統性蒐集資料並評估技術可行性。研發過程中，師生亦完整整理相關文獻與先前技術，清楚界定設計理論、預期效益與限制，並將技術內容轉化為專業展板、模型與操作示範，培養學生以條理分明、具國際溝通能力的方式進行簡報。

學生林彥根(左)、指導老師楊志鴻助理教授(右)

獲獎裝置的核心設計，在於提供一套穩定且可重現的超音波探頭固定與定位機構，有效降低手持操作造成的變異，解放操作者雙手，提升影像品質與臨床操作一致性。裝置具備多軸可調結構，包含可調傾角的傾斜座與可旋轉角度的旋轉座，能依不同身體部位與檢查姿勢，在三維空間中精準調整探頭位置與方向；兩側夾具座可水平前後移動，提升對不同體型與檢查部位的固定穩定度；內部彈性元件則提供適度回復力，有助維持探頭與皮膚貼合，減少因壓力變化造成的影像差異。

此外，裝置整合壓力感測單元，即時監測探頭受力狀況，避免過度按壓軟組織；並於移動構件中配置陀螺儀，輸出探頭於空間中的姿態與位移資訊，為後續影像分析提供客觀定位依據。搭配束緊設計，可固定於不同身體部位，作為臨床手持操作的替代方案，降低操作者疲勞與人為誤差，未來可望應用於骨盆底肌肉骨骼超音波評估、復健訓練追蹤及相關生物力學研究。

在發明展現場，向參觀者解說作品

在發明展現場，學生得以近距離觀摩世界各地的創新作品，了解不同國家在醫療與工程領域解決問題的多元思維，也與他國團隊與評審的交流中，反思自身設計可再精進之處。評審問答過程中，學生以流利英語展現充分準備與自信，清楚說明作品的創新性、功能設計、預期應用與社會價值，並即時回應專家提出的技術與臨床應用問題。銀牌獎不僅肯定團隊的創意與技術成熟度，也顯示慈濟大學學生有能力在國際競賽中展現專業與競爭力，對學生而言是一段扎實歷程的註腳，對指導老師與學校而言更是推動「教學、研究與實務創新整合」的重要里程碑。

此次參展歷程，亦是一門跨越課本的「實作、創新、展示與 法規」整合課程。學生從問題定義、技術研發到國際展示的完整歷程中，深化專業能力，同時學習如何將專業術語轉化為跨領域與大眾可理解的表達方式，強化溝通與邏輯思維。團隊後續也將依臺灣專利制度，進行先行技術檢索與專利申請規劃，評估技術移轉與臨床應用的可行性，落實「從課堂到國際、從創意到實務」的理念，持續為醫療與社會需求創造具體價值。

學生林彥根代表團隊前往韓國首爾參展

撰文、攝影／慈濟大學