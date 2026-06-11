慈濟大學推動服務學習 暑期志工團隊授旗啟航

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慈濟大學10日舉辦「2026暑期志願服務團隊授旗暨頒獎典禮」，今年暑假共有9支志工服務隊即將出隊，服務足跡遍及菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲、加拿大及泰北清邁等地。來自不同專業背景的團隊，涵蓋醫學院、兒童發展與家庭教育學系、醫學科技與管理學系、華語學程及跨領域服務學習，落實慈濟大學「專業與服務並重」的教育理念。

典禮中，首先頒發獎狀給優良志工和服務學習績優團隊，並由戴昌賢資深副校長親自為9支暑期服務隊授旗。資深副校長戴昌賢勉勵同學，服務不只是付出，更是學習與成長的機會。唯有先傾聽、理解服務對象的需求，以謙卑的心投入，才能真正發揮影響力。

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今年獲得服務學習優良志工獎，外國語文學系二年級學生馬恩思，來自莫三比克。他曾擔任國際志工營隊翻譯、參與線上華語學習計畫、風災復原及偏鄉教育服務等。馬恩思分享，雖然莫三比克與台灣在文化背景上有很大差異，但這些差異並非限制，反而讓他學會以更開放的心態看待世界，過去總以為要有錢才能幫助別人，但來到台灣後才明白，「時間也是一種服務」。尤其是到偏鄉服務學童，他覺得不僅能為他人帶來幫助，也能看見自身的價值。

海外華語教育暨服務學習志工團隊，自2013年成立，服務地點以美國和加拿大為主，帶領當地華裔學童，推廣華語與台灣文化，榮獲優等服務團隊獎。醫學科技與管理學系三年級學生陳紀昀表示，從設計教案、試教到實際帶領營隊，每一步都是成長，也讓她發現自己對教育充滿熱情。

成立20年的親善大使團隊，透過衛生教育、居家訪視，並以寓教於樂的兒童劇將人文教育推廣到海外。今年將前往新加坡、馬來西亞和澳洲等地。團隊代表卓靖倫表示，服務最大的意義在於帶給別人快樂，今年親善劇場以現代人常面臨的3C產品依賴議題為主軸，希望透過戲劇，傳遞人與人之間真誠互動的重要性。

人醫菲揚於2013年成立，以醫學院學生為主，今年持續前往菲律賓參與義診服務。醫學系二年級學生莫殷其表示，在菲律賓看到醫療極其貧乏的地方，當地民眾為了能夠免費看醫師，一大早就來排隊，尤其是人醫會的醫師們放下工作投入義診，非常感動，也期待自己未來可以發揮所學，幫助他人。

獲得服務學習優良志工獎，外國語文學系二年級學生馬恩思

此外，原住民族學生資源中心將帶領原住民學生前往海外進行文化交流與服務學習，地點包括菲律賓馬尼拉及紐西蘭。原資中心主任李婉婷表示，兩個團隊共35位學生參與，成員以原住民學生為主，涵蓋五專生、大學生及研究生。其中，菲律賓團隊將以社區服務為主要；紐西蘭團隊則以文化交流為主，希望透過與當地南島語系族群互動，深化對原住民族文化的認識。